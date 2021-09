MÉTIVIER, Christiane



Il y a des mots que l'on ne voudrait jamais écrire et celui-ci en fait partie. Il est triste de parler de Christiane Métivier au passé mais hélas son souffle s'est arrêté soudainement le 11 juillet dernier à l'âge de 78 ans et 7 mois, à son appartement de Montréal. Travailleuse, elle était appréciée de tous et ne manquait jamais une occasion d'aider son prochain. Loyale et généreuse, personne n'oubliera ses mains tendues vers les autres et c'est à notre tour de joindre les nôtres pour lui rendre hommage. Cri, tu laisses dans le deuil une grande famille dont tu étais fière, ta sœur Gaëtane; tes frères: Daniel et Magella (Jocelyne Lebel); tes belles-sœurs: Jacqueline Gosselin, Yolande Brisson (Gilles Turcotte) et Louise Paradis; ta fille de cœur Valérie Métivier (Carl Blanchet); ta petite-fille de cœur Charlotte Blanchet, tes 34 neveux et nièces, 59 petits-neveux et petites-nièces et 42 arrière-petits-neveux et arrière-petites-nièces, sans oublier des cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Tu as rejoint ceux qui t'ont précédée, vous êtes ensemble, heureux et veillez sur nous tous. Ta mère Marie-Anna Campagna, ton père Roméo Métivier, tes frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Georgette, Jean-Paul ((Gemma Bouchard) (Loretta Roberge)), Colette (Philippe Demers), Roch (Réjeanne Beaudoin), Ghislaine ( Jean Gosselin), Clermont, Alfredo (Louisette Labrie), Laurette (Gaston Cantin), Patrice, Charles Bégin et Lina Beaudoin.et de la mise en terre au cimetière de Pintendre.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à ALPAR, 5350 rue Lafond, Montréal, Qc H1X 2X2, info@alpar.ca