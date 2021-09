Fédérales 2021: Bellechasse-Les Etchemins-Lévis toujours aux Conservateurs

Malgré le départ de Steven Blaney, la forteresse de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis reste aux conservateurs. L’ex-ministre provinciale Dominique Vien y a facilement remporté son pari et fera le saut à la Chambre des Communes.

Dominique Vien, qui a représenté les électeurs de Bellechasse pendant une dizaine d’années chez les libéraux provinciaux, a largement remporté la course, elle qui avait une solide avance de plus de 4500 voix après l’ouverture d’une centaine de boîtes de scrutin. Elle récolte pour l’instant 51% des voix.

Bellechasse-Les Etchemins-Lévis est l’un des châteaux forts conservateurs dans la région de Québec alors que la circonscription y est bleu foncé depuis l’élection de Steven Blaney en 2006.

Au moment d’écrire ces lignes, comme en 2019, c’est le Bloc Québécois qui se hisse au deuxième rang, la candidate Marie-Christine Richard ayant récolté 22% du vote. Le libéral Daniel Vaillancourt pointe en troisième place.

Retour dans l’arène

Il s’agit donc du grand retour en politique de Dominique Vien. Forte d’une expérience de ministre au provincial, l’élue pourrait s’avérer une joueuse d’importance pour l’équipe conservatrice au Québec.

Elle a notamment fait campagne à la défense du projet de troisième lien. «Ma position est connue depuis très longtemps et celle de mes concitoyens aussi. Le troisième lien signifie un point tournant dans le développement économique de notre région», avait-elle affirmé en campagne.

Ancienne journaliste, Mme Vien a été élue pour la première fois au provincial en 2003, sous la bannière libérale. Députée de Bellechasse, elle avait été défaite en 2007, avant de revenir dans l’arène politique un an et demi plus tard. Elle fut par la suite réélue en continu jusqu’à l’élection de la CAQ en 2018.

Entre 2008 et 2018, elle a occupé différents postes de ministre, notamment au Tourisme et au Travail.

Depuis sa défaite en 2018, elle assurait la direction générale de la MRC des Etchemins, poste qu’elle a quitté au cours de l’été avant d’officialiser sa candidature. Elle avait également été approchée pour une candidature à la mairie de Lévis par le nouveau parti municipal Repensons Lévis.

Fin d’un long règne

L’élection de lundi soir est une page qui se tourne dans Bellechasse-Les Etchemins-Lévis avec le retrait de Steven Blaney de la vie politique. Ce dernier avait été élu sans interruption au cours des 15 dernières années.

Il avait annoncé sa décision de se retirer en juillet dernier, affirmant avoir réfléchi «un certain temps» avant de conclure qu’il avait fait «le tour du jardin».

M. Blaney a été titulaire de trois portefeuilles ministériels sous le gouvernement Harper, étant notamment ministre des Anciens Combattants et ministre de la Sécurité publique, en plus d’être ministre de la Francophonie durant quelques mois en 2013.