Fermeture de l'Appartement Bar Ambiance: difficile de faire respecter les règles

Le bar l'Appartement Bar Ambiance de Chicoutimi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été fermé par la santé publique, vendredi dernier, pour non-respect des mesures sanitaires.

«On a eu deux ou trois visites. Notre problème, c'était la capacité parce qu'on accueillait trop de monde», a expliqué le copropriétaire de l'Appartement Bar Ambiance, Max Lance.

Les autorités de la santé ont reproché à ce bar de ne pas s’être conformé aux mesures sanitaires. Notamment, en ne respectant pas la distanciation et l'obligation d'exiger une preuve vaccinale aux clients.

«Tant qu'à être obligé de fermer une ou deux semaines, on s'est dit: on va laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est avec de l'argent qu'on peut faire des rénovations et on n'a pas d'aide du gouvernement», a confirmé le copropriétaire.

Le copropriétaire s'est étonné d'être le seul sanctionné. «Tout le monde fait la même chose. C'est hypocrite de dire mon dieu, l'appartement n'est pas correct! Je suis sorti ailleurs et ça ne porte pas plus de masques, ça danse et ça boit», a affirmé M.Lance.

Des images d'un autre établissement de Chicoutimi ont aussi resurgi sur les réseaux sociaux, filmées notamment lors de la première soirée de la nouvelle salle de spectacle «La Nuit des Temps».

Selon son propriétaire, la salle était remplie à la moitié de sa capacité. Mais une fois sur la piste de danse, les clients ont oublié les règles sanitaires. «Il n'y a pas eu de perte de contrôle, il y a eu des excès de la part d'individus. C'est complètement différent pour nous», a affirmé le propriétaire de la salle La Nuit des Temps, Alexandre Bédard.

Ce dernier a par ailleurs confirmé que des correctifs avaient déjà été apportés. «On fait notre possible. On s'est rectifié le lendemain, on a ajouté un employé de plus pour surveiller les masques», a expliqué Alexandre Bédard.

Quant à l'Appartement Bar Ambiance, les responsables devront montrer patte blanche et se conformer pour reprendre leurs activités. La réouverture est prévue le 1er octobre.