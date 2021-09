La Caisse de dépôt acquiert une participation «importante» dans ICR

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a acquis une participation «importante» dans ICR, une agence américaine spécialisée dans les communications stratégiques et le service-conseil.

ICR, qui a été fondée en 1998, est détenue notamment par des membres de sa haute direction ainsi que par Investcorp.

La Caisse a indiqué dans un communiqué lundi qu’ICR a connu l’une des croissances les plus rapides dans son secteur ces deux dernières décennies.

Avec son modèle axé sur une spécialisation sectorielle, l’entreprise propose des services intégrés couvrant les relations avec les investisseurs, les relations publiques, le conseil en matière de transactions, la gouvernance/ESG et l’image de marque numérique, a-t-on détaillé dans un communiqué.

«ICR a créé une remarquable proposition de valeur pour les entreprises et leurs dirigeants grâce à son éventail unique de services, à son réseau de grande qualité et au profil distinctif de ses équipes, qui possèdent une connaissance profonde de l’industrie et des marchés financiers. Cette approche confère à ICR un avantage distinctif pour aligner les communications stratégiques et le conseil en matière de transactions pour l’ensemble des parties prenantes», a indiqué le premier vice-président et chef des Placements privés et Solutions de financement à la CDPQ, Martin Laguerre.