La maison de René Lévesque finalement acquise par Québec

La maison d’enfance de l’ancien premier ministre du Québec René Lévesque a finalement été acquise par Québec, après quatre ans de démarches qui s’éternisaient.

En effet, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé lundi que son gouvernement achètera la maison et le terrain où René Lévesque a passé son enfance à New Carlisle, en Gaspésie.

«En acquérant la Maison René-Lévesque, nous nous assurons de préserver sa valeur hautement symbolique pour les Québécoises et les Québécois. Nous pourrons ainsi mieux préserver et mettre en valeur cette propriété où René Lévesque a passé son enfance. Par ce geste, nous reconnaissons le rôle marquant qu'il a joué dans notre histoire et son influence positive sur l'affirmation identitaire des Québécois», a exprimé la ministre.

Ce faisant, Québec a mandaté une firme en architecture pour évaluer la maison et planifier sa restauration.

Cette annonce met fin à quatre années de démarches pour acquérir la demeure patrimoniale construite en 1904 des mains de son propriétaire, Denis Cloutier. En septembre 2019, le gouvernement avait même annoncé l’expropriation de la propriété pour s’en porter acquéreur et assurer sa protection. Une décision qui avait été contestée par le propriétaire.

En juillet dernier, le président de Patrimoine Gaspésie, Jean-Marie Fallu, et le coordonnateur de l’Espace René-Lévesque, Yannicks Desbiens, avaient dénoncé le peu d’avancées dans ce dossier lors d’entrevues accordées à CIMT CHAU.

«Ce qui est triste, c’est que pendant ce temps-là, la maison continue de se détériorer. Évidemment, on espère que le tout soit réglé pendant qu’il est encore le temps de la rénover», avait souligné M. Desbiens.

Reconnue comme monument historique en 1995, la maison avait été classée comme immeuble patrimonial en 2012.