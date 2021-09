La neuvaine de Sainte Thérèse

Après une longue période de confinement et d’incertitude qui a réduit de beaucoup le nombre de visiteurs au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, le recteur Réjean Lessard (photo) s’attend au retour de nombreux pèlerins lors de la traditionnelle neuvaine de Sainte Thérèse qui se tiendra du 22 au 30 septembre sous le thème « Thérèse : une spiritualité d’aujourd’hui ». L’abbé Lessard agira comme prédicateur et sera appuyé, au cours de la neuvaine par la présence du frère carme François Dominique, de Trois-Rivières et de Monseigneur Martin Laliberté. Deux messes solennelles, à 10 h et 19 h, couronneront la fête patronale le vendredi 1er octobre. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, présidera celle de 19 h. Nouveauté cette année, les messes de 10 h à tous les jours feront l’objet de captation vidéo et diffusion sur la page Facebook du sanctuaire. Pour l’horaire complet de la neuvaine, consulter le site : https://petitetherese.org/fr/accueil.

Deux nouveaux associés chez TACTIX

Photos courtoisie

TACTIX Relations gouvernementales et affaires publiques, dont le siège social est à Ottawa et qui possèdent des bureaux satellites à Toronto et Québec, m’annonce l’arrivée de deux nouveaux partenaires, Paul S. Hiller (photo de gauche) et Alain Madgin (photo de droite), parmi les propriétaires de l’entreprise. Paul S. Hillier s’est joint à Tactix après avoir servi pendant plus de 10 ans dans les Forces armées canadiennes. Il dirige la pratique en communication des risques mondiaux de Tactix. Alain Madgin compte 30 ans d’expérience à titre de professionnel des relations gouvernementales et des affaires publiques au Québec et dans l’Est du Canada. Il dirige, depuis novembre 2020 à partir du bureau de Québec, une équipe de spécialistes chevronnés des relations gouvernementales et des affaires publiques au sein de la pratique des affaires publiques de Tactix. L’ajout de ces nouveaux partenaires à l’entreprise, qui célèbre ce mois-ci son 25e anniversaire, survient au moment où le copropriétaire de Tactix, Alan Young, en devient l’associé principal.

Au printemps 2022

Photo courtoisie

Les travaux avancent au club de golf à Sainte-Marie de Beauce. Initialement prévue pour le début septembre, la fin des travaux est reportée de quelques mois en raison du retard de la livraison de certains matériaux. Le projet de modernisation du pavillon principal, construit il y a une quarantaine d’années, va bon train. Au moment de ma visite, des ouvriers s’affairaient à l’ajout d’une grande terrasse couverte (avec vues sur le départ du trou numéro 1 et l’arrivée de celui du 18) qui permettra d’offrir un agréable et vaste espace extérieur. D’autres travaux d’amélioration sont prévus et seront réalisés progressivement : salles multifonctionnelles, salles de bains, pavage du stationnement. Ce n’est qu’au printemps 2022 que les membres et visiteurs pourront pleinement en profiter.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 20 septembre 2001. Dans un discours à une session conjointe du Congrès et du peuple américain, le président américain George W. Bush déclare une « guerre contre le terrorisme ».

Anniversaires

Photo courtoisie

Guy Lafleur (photo), joueur de la LNH (1971-91: Canadiens, Rangers, Nordiques) 70 ans...John Tavares, attaquant des Maple Leafs de Toronto dans la LNH, 31 ans...Marilou, chanteuse, auteur-compositrice et interprète québécoise et cofondatrice de Trois fois par jour, un blog culinaire, 31 ans...Guy Nantel, humoriste québécois, 53 ans...Yves Fournier, ex-directeur chez Distributions Alimentaires Roy Inc et Viandes Délecta, 59 ans...Sophia Loren, actrice italienne, 87 ans...Hervé Pomerleau (Groupe Pomerleau), 88 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 septembre 2016 : L'Honorable Paule Gauthier (photo), 72 ans, avocate, associée depuis 1984 chez Stein Monast, à Québec... 2018. Gilles Banville, 87 ans, fier résidant de La Malbaie, président du club de golf Murray Bay en 1992 et 1993... 2015 : Jack Larson, 87 ans, acteur américain... 2014 : Pierre Paquette, 84 ans, ancien animateur de Radio-Canada... 2011 : Archibald West, 97 ans, créateur des célèbres croustilles triangulaires Doritos... 2005 : Simon Wiesenthal, 96 ans, traqueur de criminels de guerre nazis... 2000 : Gherman Titov, 65 ans, astronaute russe... 1999 : Robert Bob Lebel, 92 ans, président-fondateur de la LHJMQ... 1985 : Guy Lécuyer, 54 ans, comédien québécois... 1973 : Jim Croce, 30 ans, chanteur, guitariste et compositeur américain... 1975 : Gilbert Chénier, 39 ans, comédien et acteur québécois.