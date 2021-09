Le candidat conservateur Bernard Généreux confiant de l’emporter

Le député sortant dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux du Parti Conservateur du Canada attend les résultats de la soirée avec le sentiment du devoir accompli.

«Ça s’est très bien passé. J’ai réalisé le plan de campagne que je m’étais donné au départ. J’ai visité 58 municipalités. Je suis allé à la rencontre des gens tout en respectant les mesures sanitaires. C’est ce que nous avons fait et cela a porté fruit, je pense», a confié M. Généreux.

«On peut dire que j’avais une certaine expérience, mais cela demeure un défi à chaque fois, d’aller convaincre les gens, d’aller expliquer notre plate-forme», a confié M. Généreux.

Ce dernier est particulièrement fier de l’engagement de son parti de faire passer de 26 à 52 semaines les prestations d’assurance-emploi pour les travailleurs gravement malades, d’autant plus que cette recommandation émane de l’association conservatrice régionale et du travail d’une citoyenne de Rivière-du-Loup, Marie-Hélène Dubé, qui a présenté une pétition de 600 000 noms à la Chambre des communes.

«C’est quelque chose qu’on va mettre en place si on gagne les élections ce soir», a affirmé M. Généreux.

«Ce que j’ai entendu le plus souvent durant la campagne c’est «SVP mettez M. Trudeau dehors, ça presse». Ce n’est pas une joke. Leurs enfants, leurs arrières et leurs arrières-arrières-petits-enfants seront impactés par ce qui s’est passé depuis six ans par la gouvernance de M. Trudeau. C’est quelque chose qu’ils ne voulaient pas voir se répéter. J’ai hâte de voir le score des libéraux ici dans le comté. Sincèrement, j’ai l’impression que ça va être très difficile pour eux.»

