Les candidats sont confiants dans Jonquière

Les candidats de la circonscription de Jonquière, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, représentant les quatre principaux partis fédéraux, se sont dits confiants, et heureux d'avoir accompli ce qu'ils avaient prévu faire au cours de leur campagne de 36 jours.

Aux dernières élections, c'est le bloquiste Mario Simard qui avait remporté le siège de député dans la circonscription, avec près de 36% des votes, devant la candidate néo-démocrate Karine Trudel qui, elle, en avait obtenu un peu plus de 24%.

«Le choix est entre les mains de la population. On a fait notre travail, on a présenté nos propositions. Je pense qu'Yves-François fait une bonne campagne. Maintenant, on attend les résultats», a mentionné Mario Simard, qui espère renouveler son mandat.

Le candidat libéral Stéphane Bégin en est, quant à lui, à ses premières élections en tant que candidat.

«Il y a beaucoup de nervosité, j'avoue, parce ce qu'on n'a pas vraiment d'idée de ce qu'il va se passer ce soir, dans le sens où les électeurs vont se manifester dans la journée», a avoué M. Bégin.

Pour la candidate néo-démocrate Marie-Ève Ruel, cette campagne de 36 jours aura été l'occasion de démontrer que les plus jeunes aussi pouvaient être pris au sérieux en politique et qu'ils avaient leur place.

«L'accueil que j'ai reçu pour les propositions que j'amenais, pour la vision qu'on défend au NPD, c'est plus ça qui me met en confiance que les résultats qu'il y a eu dans le passé», a-t-elle ajouté.

Louise Gravel, la candidate conservatrice dans la circonscription de Jonquière, s’est dite sûre d'avoir le vote des électeurs qui en ont assez du parti en place.

«Je me sens solide parce qu'on rencontre des personnes vraiment exceptionnelles. La première chose qu'ils nous disent c'est: ''ne lâchez pas. La seule manière de sortir Trudeau, c'est de voter conservateur''. Nous, on est bien contents d'avoir cette petite tape dans le dos», a-t-elle affirmé.

L'achalandage dans les bureaux de vote de Jonquière était bon lundi, malgré les mesures sanitaires en place.

