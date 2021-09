Les objectifs des chefs pour cette élection

Les Canadiens se sont rendus aux urnes lundi pour élire le prochain gouvernement fédéral. Mais les électeurs ne sont pas les seuls à avoir un objectif en tête, les chefs de partis aussi ont des buts bien précis.

Justin Trudeau

Le chef libéral a joué gros en déclenchant cette élection alors qu’il souhaitait vraisemblablement obtenir un mandat majoritaire à Ottawa. Si cet objectif semble de plus en plus inatteignable, Justin Trudeau voudra récolter au moins 140 sièges. Il en avait remporté 157 en 2019.

«Il ne peut pas se permettre d’en perdre jusqu’à 17 parce qu’en bas de 140 ce sera la fin du règne de M. Trudeau», estime Jean-Marc Léger.

Le premier ministre sortant voudra également freiner le Bloc québécois.

Or, pour Justin Trudeau, le défi le plus important est de faire sortir le vote.

«Leurs électeurs ne sont pas motivés et un vote à la maison, ça ne change rien aux résultats finaux», analyse M. Léger.

Erin O’Toole

Alors qu’il réitère depuis quelques semaines qu’il est le seul chef qui peut remplacer Justin Trudeau au pouvoir, le chef conservateur devra réaliser des gains au Québec s’il veut obtenir une majorité.

Erin O’Toole mise également sur la bataille du 905, la banlieue nord de Toronto, pour prendre les commandes du pays.

«Le 905, c’est 3,6 millions de personnes. Ce sont eux qui font et défont le gouvernement», juge Jean-Marc Léger.

M. O’Toole doit toutefois se méfier d’un adversaire inattendu : le Parti Populaire du Canada (PPC) de Maxime Bernier.

«Il fait autour de 6% dans les sondages. Si ces gens-là vont voter, ça va être très dur pour M. O’Toole de performer ce soir.»

Yves-François Blanchet

Même si la formation politique québécoise ne peut espérer prendre le pouvoir, elle souhaitera tout de même faire des gains.

«Actuellement, il en a 32. Chaque siège supplémentaire est une victoire pour Yves-François Blanchet. Surtout pour démontrer que le Bloc n’était pas un accident de parcours», estime M. Léger.

Autre défi pour Yves-François Blanchet, bloquer les Conservateurs d’Erin O’Toole.

Enfin, le Bloc Québécois pourrait espérer avoir la balance du pouvoir à Ottawa advenant l’élection d’un gouvernement minoritaire.

Jagmeet Singh

Le défi le plus difficile pour le chef néo-démocrate sera sans aucun doute de limiter le vote stratégique.

«Empêcher le transfert du vote du NPD vers le Parti libéral», précise Jean-Marc Léger.

Jagmeet Singh a beaucoup courtisé les jeunes électeurs du Canada tout au long de la campagne et maintenant il doit s’assurer que son public cible aille aux urnes.

«Il est très cool M. Singh. Il a 31% des voix chez les jeunes. C’est le plus populaire. Mais il a seulement 16% des voix chez les 35 ans et plus qui votent», explique M. Léger.

Finalement, un peu comme le Bloc québécois, le NPD pourrait avoir un rôle déterminant si le gouvernement élu est minoritaire.

«L’équation secrète que tout le monde va calculer aujourd’hui c’est le nombre de sièges du Parti libéral plus le nombre de sièges du NPD doit faire au moins 170, qui est la majorité parlementaire.»

Maxime Bernier

Selon le sondeur Jean-Marc Léger, le chef du PPC est «la surprise de la campagne». Le premier objectif est de faire élire au moins un candidat au pays.

L’autre objectif du PPC : franchir les 5% des voix au scrutin de lundi soir.

