Mégantic–L’érable toujours aux conservateurs

Sans surprise, le conservateur et ancien maire de Thetford-Mines, Luc Berthold, a été élu facilement dans Mégantic–L’érable.

Il s’agit du 1er candidat officiellement élu ce soir au Québec.

Avec plus de 55% des voies, M. Berthold s’est creusé une solide avance de plus de 35% sur son plus proche poursuivant, Éric Labonté, du Bloc Québécois.

Depuis 2006, la circonscription de Mégantic–L’érable appartient au Parti conservateur, qui a été longtemps détenu par Christian Paradis. Luc Berthold a pris la relève en 2015. Il s’agira d’un troisième mandat pour le conservateur.