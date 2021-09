«On veut sortir Justin Trudeau d’Ottawa», dit Alain Rayes

La confiance règne dans le clan des conservateurs au Québec avec le dévoilement des premiers résultats dans l’est du pays.

«Notre "score" s’est amélioré par rapport à 2019 et honnêtement on se croise les doigts. On veut aller au gouvernement. On veut sortir Justin Trudeau d’Ottawa tout simplement», déclare Alain Rayes

Le député de Richmond-Arthabaska est également très satisfait du travail de son chef dans la plus petite campagne de l’histoire du pays.

«Je pense que ça demandait beaucoup de courage de faire le recentrage nécessaire. C’était impossible de retourner en campagne avec le même discours qu’on avait en 2015 et en 2019», souligne Alain Rayes.