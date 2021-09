Que sont-ils devenus?

Pas cette fois, mais, oui, il y a des liens entre la politique et le hockey ou les anciens du Canadien.

N’oubliez pas que le grand Ken Dryden a été ministre dans le gouvernement de Paul Martin et que, présentement, Enrico Ciccone est de la députation libérale au Québec. Mais, que deviennent ces anciens qui ont été adorés, dorlotés et admirés à Montréal ?

Plusieurs ont eu la chance de récolter de hauts salaires, de faire profiter des placements et de s’offrir une retraite dorée, mais d’autres, non.

Mario Roberge travaille dans le domaine de la construction à Québec. Mike McPhee est retourné à Halifax et il est devenu agent de valeurs mobilières.

En Ontario, Gilbert Dionne œuvre dans le domaine agroalimentaire. L’ex-gardien de but André Racicot vit dans les Laurentides et il travaille au sein d’une compagnie minière internationale.

Peu de gens le savent, mais Oleg Petrov vit toujours à Montréal et il est encore actif au sein d’une entreprise de construction. Steve Penney demeure au pied du mont Sainte-Anne et il est représentant d’une firme de lunettes. Valeri Bure dirige un vignoble en Californie. Karl Dykhuis, lui, est importateur de vin. L’ex-bagarreur Normand Baron vient de prendre sa retraite après avoir passé plusieurs années chez Postes Canada.

DANS LES VÉHICULES

Marc Tardif est toujours concessionnaire Toyota à Québec. Patrick Poulin possède une compagnie de remorquage sur la couronne nord de Montréal. Patrice Brisebois, lui, possède un garage, une entreprise de mécanique dans l’ouest de la ville. Jean Perron est devenu restaurateur à Chandler, en Gaspésie. Pierre Bouchard opère toujours sa ferme à Verchères.

MÉDIAS ET FLORIDE

Si autrefois le Canadien n’était représenté dans les médias que par Gilles Tremblay, le nombre d’ex-glorieux à l’antenne ou à l’écran a depuis explosé. Les Dave Morissette, Maxim Lapierre, Guillaume Latendresse sévissent régulièrement à TVA. Guy Carbonneau, Benoît Brunet, Mario Tremblay, Vincent Damphousse en font autant à RDS. Gilbert Delorme est animateur à 91,9, Chris Nilan à la radio de TSN et Sergio Momesso commente les matchs du Canadien à la même antenne en plus de posséder une des pizzérias de Montréal. Ils sont partout.

On croit que Jean-Guy Talbot (Cap-de-la-Madeleine), 89 ans, et Marcel Bonin (Joliette), 90 ans, sont les plus âgés chez les anciens toujours vivants.

Les Floridiens bien retraités sont nombreux. Jacques Laperrière et Claude Larose sont toujours près l’un de l’autre et jamais loin d’un terrain de golf, tout comme Steve Shutt, Larry Robinson et Jacques Lemaire, à proximité de Tampa Bay. José Théodore aussi habite la Floride, même s’il est devenu un des actionnaires dans le concept de golf Le Mirage à Terrebonne.

Terry Harper (81 ans) vit en Californie, tout comme Claude Lemieux. Ted Harris (85 ans) est dans l’ouest des États-Unis. Mark Napier, à Toronto, est maintenant à la retraite après avoir été à la tête de l’organisation des anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey pendant plusieurs années.

Bob Gainey ne travaille plus et il a une maison en Floride, un chalet à Peterborough et un condo à Montréal. Stéphane Quintal siège toujours au comité de discipline de la LNH. Aux dernières nouvelles, Roman Hamrlik habitait à Belœil. Jean Hamel vit dans son Asbestos natale. Lucien Deblois prend ça très mollo au golf et, à 64 ans dans une forme étonnante, il se tape un ou deux petits matchs de hockey par semaine. Évidemment, vous saviez que Bobby Smith est le propriétaire des Mooseheads d’Halifax de la LHJMQ depuis près de 20 ans.