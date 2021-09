Saison de la chasse: les réserves ont de grandes attentes

Les réserves fauniques de l'Est-du-Québec s’attendent à une saison de la chasse très populaire cette année, vu le niveau élevé des réservations auprès de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq).

Pratiquement tous les forfaits ont été vendus dans les réserves fauniques de Rimouski, de Matane, au Bas-Saint-Lauren, et des Chic-Chocs, tandis que ceux mis au tirage au sort ont rapidement trouvé preneur.

L’assouplissement des mesures sanitaires contribue notamment à simplifier l’accès aux sites de chasses et aux hébergements.

«Le service guidé est accessible cette année. Par contre, encore une fois, dans le respect des mesures sanitaires. Encore une fois, lorsqu’on est avec notre guide, on respecte le mètre de distanciation et lorsqu’on se déplace en camionnette, on demande aussi le port du masque», a expliqué Simon Boivin, porte-parole de la Sépaq.

Les préinscriptions sont fortement recommandées dans les réserves fauniques, alors que les règles en zone verte s’appliqueront aux hébergements.