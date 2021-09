Décès d'une mère et ses enfants: sombre journée à l'urgence de l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu

Ce sont d’anciens collègues de la mère de famille qui ont dû recevoir les trois victimes du terrible accident, dimanche, à l’hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu.

• À lire aussi: Accident à Saint-Jean-sur-Richelieu : la famille revenait du CrossFit

• À lire aussi: Une mère et ses ados périssent

« C’était un cauchemar, confie une employée qui a préféré demeurer anonyme. C’était l’une des pires journées de notre carrière. »

Infirmière depuis plus de 20 ans, Karine Cloutier avait soigné les patients de l’urgence pendant de nombreuses années avant de se réorienter récemment.

« C’était difficile avec les effectifs réduits et le temps supplémentaire, explique son mari, Patrick Lachance. Elle avait récemment quitté pour faire des soins à domicile. C’était des horaires plus faciles avec les enfants. »

Photo Courtoisie

Attachante et dévouée

La femme de 42 ans était adorée de ses pairs. Dépeinte comme une collègue attachante, dévouée et très travaillante, Karine Cloutier était réellement passionnée par son métier.

« Sa marque de commerce était son grand sourire, se remémore Mélissa Asselin, une ancienne collègue. Elle nous faisait du bien et avait toujours un mot gentil pour dédramatiser chaque situation. C’est une grande tragédie et une immense perte pour toute la famille et la communauté. »

Des noms familiers

Pendant les longues heures où il a dû attendre le feu vert pour finalement aller voir les corps de sa femme et ses enfants, Patrick Lachance a pu rencontrer de nombreuses infirmières dont les noms lui étaient familiers.

« On les connaissait pas mal de nom, dit-il. Karine nous parlait souvent de son travail, elle adorait ça. »