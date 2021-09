Fédérales 2021: Statu quo dans l’est du Québec

Les élections fédérales n’auront modifié en rien le visage de l’est du Québec, où le Bloc n’a pas été en mesure de faire des gains supplémentaires.

Match nul pour le parti d’Yves-François Blanchet, qui se dirigeait vers une répétition du scénario de 2019 en faisant réélire cinq députés sur les sept circonscriptions dans l’est de la province.

S’il a conservé ses acquis, le parti n’a pas réussi à déloger les grosses pointures libérale et conservatrice.

Dans Chicoutimi-Le Fjord, le député conservateur sortant Richard Martel creusait l’écart en soirée sur la candidate bloquiste Julie Bouchard, lui qui récoltait 39,1 % des voix contre 33,2 % pour sa rivale.

Cette dernière gardait toutefois le moral et disait toujours espérer qu’une « vague bloquiste » déferle dans la région.

« Depuis le début de la campagne, on savait que ça allait être une lutte très chaude entre les conservateurs et moi dans Chicoutimi-Le Fjord, c’était prévu. Mais on a fait une très belle campagne et je suis confiante, il est encore tôt dans la soirée », a-t-elle affirmé.

Lebouthillier s’accroche

Dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, la libérale Diane Lebouthillier a été réélue, et ce, malgré les récentes révélations entourant son implication dans le processus de nomination d’un juge au fédéral.

Il y a une dizaine de jours, Le Journal dévoilait que la ministre libérale sortante aurait « beaucoup insisté » pour que l’associé d’un de ses contributeurs soit nommé juge à la Cour supérieure.

Cinq bloquistes réélus

Ailleurs dans l’est du Québec, le député bloquiste sortant Alexis Brunelle-Duceppe, dans Lac-Saint-Jean, a été réélu assez tôt durant la soirée.

Selon lui, ce deuxième mandat est un « beau cadeau » des citoyens de sa circonscription. « C’est comme si on me disait : “devoir accompli” », a-t-il indiqué.

Ses collègues Kristina Michaud, dans Avignon–La Mitis–Matane—Matapédia ; Marilène Gill, dans Manicouagan ; Maxime Blanchette-Joncas, dans Rimouski-Neigette–Témiscouata–Les Basques ; et Mario Simard, dans Jonquière, ont aussi été réélus.

—Avec la collaboration d’Élisa Cloutier et de Jérémy Bernier.

À VOIR AUSSI