À la lumière des résultats fédéraux, Labeaume devrait se garder de dire pour qui voter, conseille Marchand

Le maire de Québec, qui a appuyé publiquement Marie-Josée Savard à la mairie, devrait se garder de dire aux citoyens comment voter, suggère Bruno Marchand, qui prend pour exemple les résultats fédéraux après l'appel au vote du premier ministre Legault.

• À lire aussi: Bruno Marchand déplore des «attaques personnelles»

• À lire aussi: Élections municipales: cinq candidats à la mairie pour séduire Québec

Le candidat à la mairie Bruno Marchand commentait mardi le résultat de l'élection à Ottawa, qu'il a transposé à l'élection municipale, qui démarre. Vendredi, Régis Labeaume avait réitéré publiquement son appui à sa dauphine Marie-Josée Savard, qui est selon lui «la meilleure» et «celle qui doit être élue».

«À la lumière des élections fédérales, je me garderais, si j'étais lui, de dire pour qui voter, a rétorqué M. Marchand. Je ne suis pas sûr qu'à la lumière des derniers résultats, on peut s'apercevoir qu'il y a une influence quand quelqu'un dit : vous devriez voter pour telle ou telle personne. Je ne pense pas que ça ait été un résultat concluant.»

Photo Stevens LeBlanc

La semaine dernière, le premier ministre François Legault avait surpris en s'immisçant dans la campagne fédérale et en disant souhaiter l'élection d'un gouvernement conservateur minoritaire. Un souhait qui ne s'est pas concrétisé.

Troisième lien

Sur la question du troisième lien, pour Bruno Marchand, le résultat fédéral montre la diversité des opinions sur le sujet dans la région de Québec. «On a exactement le portrait de ce qui se dessine dans la population. On a des gens favorables, défavorables ou qui se questionnent.» Le résultat des élections montre aussi selon lui où se situent les appuis au projet, soit plus en périphérie. Son parti répète qu'il veut en savoir plus sur le projet avant de se prononcer.

Maintenant, dit-il, le gouvernement Legault, s'il veut réaliser son projet, devra discuter avec les libéraux. «Ça va imposer des discussions entre ces deux paliers de gouvernements pour voir comment il sera financé, de quoi il aura l'air.»

À voir aussi