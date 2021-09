FERLAND, Louisette Defoy



À l'hôpital St-Sacrement le 10 septembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Louisette Defoy épouse de feu M. André Ferland. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.et de là au columbarium F.X. Bouchard inc.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nancy (Steeve Poulin), Manon (Christian Huot) et Sébastien ; ses petits-enfants : Jessica et Lauriane Poulin et Marie-Pier Huot ; ses frères, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : feu Michel (Lisette Lachance), André (Rachel St-Onge), feu Rita (Carol Garneau), feu Céline (Rosaire Bédard) et Réjean (Denise Drolet), ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Ferland : Pauline (feu Jacques Bilodeau, Raymond Lortie), Denise (Louis Crépin), Olivette (feu Paul-André Marquis), Diane (Alain Paquet) et Denis (Aline Leclerc), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier les Dre Isabelle Rheault, Dre Sylvie Bernard et l'équipe du 3ième étage de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association pulmonaire du Québec, 104-6070 rue Sherbrooke Est, Montréal (Qc), H1N 9Z9. Par téléphone au 1(888) 768-6669 / www.pq.poumon.ca