Autoroute Henri-IV: congestion à prévoir les 24 et 25 septembre

L’autoroute Henri-IV sera à éviter encore une fois vendredi et samedi en raison des travaux qui auront lieu sur trois structures entre le chemin Saint-Louis et le pont Pierre-Laporte.

Le ministère des Transports informe les usagers de la route qu’il y aura des entraves majeures à la circulation du vendredi 24 septembre à 19 h au samedi 25 septembre à 17 h.

Le secteur est à éviter et les automobilistes sont invités à privilégier un itinéraire via la route 175 et le pont de Québec. Ces entraves occasionneront des ralentissements et de la congestion, particulièrement dans la journée de samedi.

Illustration courtoisie, MTQ

Le MTQ précise qu’il y aura inévitablement des impacts, et ce, même si les travaux ont lieu en dehors des heures de pointe. Depuis plusieurs semaines, selon les phases du chantier, la circulation sur Henri-IV demeure un casse-tête pour les conducteurs. Les nombreux détours ne sont pas toujours simples.

«Il faut avertir. S’il y a le flot habituel de véhicules, ça va être problématique. L’an prochain, sur Henri-IV, il ne restera que des détails mais pour l’instant, il faut se serrer les dents. Il faut le faire», a assuré la porte-parole Émilie Lord.

Ces entraves permettront la réalisation de travaux de drainage et l'installation d'une gaine pour le passage d'un aqueduc.

Selon le plan du MTQ :

Autoroute Henri-IV (73), en direction sud