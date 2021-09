Biden félicite Trudeau pour sa réélection

Le président américain Joe Biden s'est entretenu mardi avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et l'a félicité pour la victoire de son parti aux élections législatives de la veille, a annoncé la Maison-Blanche dans un communiqué.

«Les deux dirigeants ont souligné la forte et profonde amitié entre les États-Unis et le Canada et ont discuté de leur engagement commun à renforcer la résilience et la compétitivité des économies américaines et canadiennes, et à coordonner la réponse à la pandémie de COVID-19», détaille le communiqué.

Les libéraux de Justin Trudeau ont remporté les élections de lundi, une demi-victoire toutefois pour le premier ministre sortant qui n'est pas parvenu à redevenir majoritaire à l'issue d'une campagne durant laquelle il a été malmené.

Justin Trudeau avait tout de même pu compter la semaine dernière sur le soutien d'anciens dirigeants du voisin américain, comme Barack Obama.

«Justin a été un dirigeant efficace et une voix forte en faveur des valeurs démocratiques, et je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble», avait notamment tweeté l'ancien président démocrate, lui souhaitant «bonne chance» aux élections.