Cinq films à voir au FIFBM

Plusieurs sujets brûlants d’actualité comme la diversité culturelle, l’itinérance et les injustices raciales seront abordés lors de la 17e édition du Festival international du film black de Montréal (FIFBM) qui prend son envol mercredi, en formule hybride. Plus de 130 films issus d’une trentaine de pays seront présentés en salle et en ligne, jusqu’au 3 octobre. En voici cinq à ne pas manquer.

Poings levés

Photo courtoisie

Dans la foulée du mouvement Black Lives Matter, on a souvent vu dans la dernière année des athlètes poser un genou à terre pour dénoncer les inégalités raciales. Or, ce geste de protestation chez les sportifs ne date pas d’hier. En 1968, aux Jeux olympiques de Mexico, l’athlète afro-américain Tommie Smith avait fait scandale en levant le poing en l’air en signe de soutien pour la lutte contre la ségrégation raciale. Présenté en ouverture du FIFBM mercredi soir au Cinéma Impérial, le documentaire Poings levés revient sur l’impact de ce geste symbolique, 50 ans plus tard.

Un autre paradis

Photo courtoisie

Entre 1963 et 1973, une petite communauté créole a été expulsée des îles Chagos par les autorités coloniales britanniques. La raison ? L’île principale de l’archipel a été louée à l’armée américaine afin qu’elle y implante une base militaire. Dans le documentaire Un autre paradis, le réalisateur belge Olivier Magis relate le combat d’une descendante de cette communauté qui milite pour le droit au retour sur l’archipel. Présenté en ligne.

Où sont les Noirs ?

Photo courtoisie

La question de la diversité à l’écran a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années à Hollywood, mais aussi au Québec. Dans le documentaire Où sont les Noirs ?, la réalisatrice et journaliste française Rokhaya Diallo donne la parole à plusieurs personnalités noires qui racontent les difficultés qu’ils ont eues en tentant de faire leur place dans le milieu de la télévision et du cinéma français. Présenté en ligne.

Le prince oublié

Après Spike Lee il y a quelques années, ce sera au tour cette année du populaire acteur français Omar Sy (Lupin, Intouchables) de recevoir un prix hommage du FIFBM. Pour l’occasion, Omar Sy se confiera lors d’une « Conversation à cœur ouvert » diffusée en ligne. Le FIFBM présentera également Le prince oublié, un conte familial dans lequel Omar Sy incarne un père à l’imagination fertile qui raconte à sa fille des histoires de chevaliers dont ils sont les héros. Présenté en ligne et en salle le 26 septembre à 9 h, au Cinéma Beaubien.

Sous les étoiles de Paris

Photo courtoisie

Dans ce drame du réalisateur allemand Claus Drexel, l’actrice française Catherine Frot se glisse dans la peau d’une femme sans abri qui vient en aide à un jeune migrant de huit ans (Mahmadou Yaffa) à la recherche de sa mère. Présenté en ligne.

Le 17e FIFBM se déroule jusqu’au 3 octobre. Pour plus de détails sur la programmation : montrealblackfilm.com