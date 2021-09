Favorable aux capitaux d’ailleurs

De retour du Battery Show de Détroit, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon a dénoncé ceux qui ont tendance à déchirer leur chemise sur la propriété québécoise, alors que nos projets ont soif de capitaux étrangers.

« Il y a beaucoup de démagogie dans ce débat-là de détention québécoise », a déclaré en entrevue au Journal Pierre Fitzgibbon, à son retour du Battery Show, qui s’est déroulé la semaine dernière, à Novi, en banlieue de Détroit.

L’an dernier, le premier ministre François Legault s’était inquiété d’une éventuelle perte de contrôle de la filière au profit d’intérêts étrangers.

« Si on veut être capables de construire des batteries, ça commence par le lithium. Je ne voudrais pas que cette filière-là soit donnée aux Chinois ou à des entreprises étrangères », avait répondu M. Legault interrogé sur choix de s’impliquer dans le sauvetage de Nemaska Lithium l’an dernier.

En entrevue au Journal, la semaine dernière, Pierre Fitzgibbon a soulevé comme son chef l’importance de garder le contrôle de la filière chez nous.

« Il faut absolument que le spodumène soit converti ici au Québec. Ça, on peut le livrer. Ça, c’est notre focus, plus que “qui détient ?”, “qui met l’argent ?” parce que l’on n’a pas assez d’argent au Québec pour le faire de toute façon », a-t-il expliqué, en rappelant que la filière naissante aura encore besoin d’investissements de plus de 10 milliards de dollars.

« Apocalypse du Québec »

Sans les nommer, Pierre Fitzgibbon s’est montré irrité par certains qui jouent la carte du Québec, alors que leur financement vient parfois de l’étranger. « Il y avait des Québécois qui se réclamaient de l’apocalypse du Québec, mais l’argent venait d’où ? Elle venait de l’Ontario et d’ailleurs », a-t-il laissé tomber.

En avril dernier, l’un des plus sérieux prétendants à la reprise des actifs de North American Lithium (NAL), de La Corne en Abitibi, la québécoise SRG Mining, a mordu la poussière au profit de l’australienne Sayona.

Les propriétaires de NAL se sont engagés à transformer le minerai au Québec d’ici « six à dix ans » avec des pénalités s’ils n’y arrivent pas après cinq ans.

Au Journal, Pierre Fitzgibbon a indiqué qu’il faut des partenaires en coactionnariat pour partager le risque financier et technologique des projets.

« Nous ne connaissons absolument rien dans l’hydroxyde de lithium. Nous ne connaissons absolument rien dans les cathodes. Tout ça est asiatique, et un peu les États-Unis, pour la première transformation », a-t-il illustré.

Une affirmation qui a surpris Daniel Breton, grand patron de Mobilité Électrique Canada (MEC). « On a les connaissances dans ce secteur-là. Par contre, c’est vrai que l’on a besoin de capitaux étrangers », a-t-il souligné.

Joint hier, le président de la minière d’ici SRG, Benoit Lasalle, a regretté que la North American Lithium (NAL) soit passée aux mains d’étrangers. « On aurait pu développer ça. Dans cinq ans, ils vont payer la pénalité de 20 millions de dollars, et aller faire la job aux États-Unis » a-t-il avancé.

–Avec Martin Jolicoeur

Pierre Fitzgibbon doit rencontrer bientôt l’ancien premier ministre libéral Philippe Couillard, qui sollicite des fonds publics pour le projet d’usine de fabrication de cellules de batteries de la firme Britishvolt.

