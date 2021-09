Fédérales 2021: Aucun député pour Bernier, mais ses appuis augmentent

Maxime Bernier n’a pas été en mesure de faire élire des députés du Parti populaire du Canada, mais a vu ses appuis augmenter partout au pays.

« Nous allons continuer le combat pour nos libertés en dehors du parlement, dans la rue, pour influencer l’opinion publique », a lancé M. Bernier dans un discours où il a dénoncé les mesures sanitaires, qu’il associe à de la tyrannie.

Le PPC a fait des gains importants depuis les élections générales de 2019, où il avait obtenu 1,64 % des voix. Au moment d’écrire ces lignes, il multipliait ce résultat par trois.

« C’est une bonne soirée pour nous. On a augmenté notre pourcentage de vote, et on fait mieux que les Verts qui existent depuis 38 ans. Notre parti n’existe que depuis deux ans », a-t-il lancé en anglais lors d’une entrevue télévisée sur les ondes de CBC, à Saskatoon, où il tenait son rassemblement de fin de campagne.

Défait

« C’est un pas important pour le PPC et notre parti est là pour le long terme », a ajouté M. Bernier, qui a été facilement défait par son adversaire conservateur dans la circonscription de Beauce.

M. Bernier ne se trouve pas à Saskatoon par hasard : il a connu du succès dans l’Ouest canadien en faisant notamment campagne contre les mesures sanitaires, qu’il associe à de la « tyrannie ». C’est dans cette région qu’il espérait faire des gains.

La campagne avait mal commencé pour le PPC et son chef fondateur. M. Bernier a été écarté des débats des chefs, car le PPC n’avait pas réussi à franchir la barre de 4 % dans les intentions de vote, cinq jours après la date du déclenchement des élections.

« La stratégie était d’utiliser les médias sociaux car les médias traditionnels refusaient de nous couvrir », a-t-il expliqué.

Nuire aux conservateurs

Mais le Beauceron n’avait pas dit son dernier mot, et son parti a progressé dans les sondages. Assez pour inquiéter des stratèges conservateurs.

À quelques jours du scrutin, le chef Erin O’Toole a averti les conservateurs déçus par son recentrage d’éviter de voter pour les « petits partis », comme le PPC, justement. « Justin Trudeau veut [...] que vous votiez pour les petits partis », a-t-il dit vendredi.

Le Toronto Sun a placardé le même message sur sa une : « Votez Bernier, obtenez Trudeau ». « Vous planifiez de voter pour le PPC ? Vous pourriez aussi bien donner l’élection aux libéraux », a écrit le chroniqueur Brian Lillley.

