LBJÉQ: 10 manches au monticule

La table est mise pour la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ) entre les Aigles de Trois-Rivières et les Bisons de Saint-Eustache alors qu’un nom fait beaucoup jaser ces jours-ci, celui du lanceur Christopher St-Pierre.

Âgé de 22 ans, St-Pierre y est allé d’une performance exceptionnelle au monticule pour les Aigles, samedi à Granby, lors d’un match contre les Bisons dans le cadre du mini-tournoi à la ronde devant déterminer les deux équipes finalistes.

En 10 manches de travail, St-Pierre a permis seulement quatre coups sûrs et deux points, dont un seul mérité, dans une importante victoire de 3 à 2 des Aigles.

«Je suis courbaturé d’un peu partout, mais ça valait la peine, a commenté le jeune lanceur originaire de la Mauricie, lundi, avec le sourire. C’est une douleur qui ramène de beaux souvenirs.»

Les 141 tirs effectués par St-Pierre ont inévitablement entraîné des traitements au bras droit, avec de la glace et quelques anti-inflammatoires. Pour lui, il était toutefois hors de question de laisser sa place au monticule.

«Lorsqu’un entraîneur va voir un lanceur au monticule pour faire une visite et qu’il a le gant sur son cœur et la balle dans son gant, il n’est pas en train de te dire qu’il veut s’en aller de là, a témoigné l’entraîneur-chef des Aigles Rémi Doucet, lorsqu’appelé à commenter de garder son joueur dans le match aussi longtemps. Le message était assez clair de la part de Christopher qu’il ne voulait pas débarquer. Si j’avais voulu la balle, j’aurais dû aller la chercher moi-même dans son gant.»

«Une situation exceptionnelle»

Plus sérieusement, Doucet a parlé d’une situation qui était loin d’être évidente à gérer, mais que différentes circonstances lui permettaient de laisser St-Pierre sur la butte.

«Ça fait environ une quinzaine d’années que je suis impliqué dans le baseball junior et c’est la première fois que moi, comme entraîneur, j’approche un tel chiffre, a reconnu Doucet. Dans la saison, je n’ai pas souvenir qu’un lanceur ait dépassé les 100 lancers avec nous.

«C’était une situation exceptionnelle, a-t-il poursuivi. On a un joueur de 22 ans qui lance ce qui pourrait être son dernier match dans le junior. C’est aussi un joueur qui a toujours eu le logo des Aigles tatoué sur le cœur. Je sais à quel point c’était important pour Christopher ce match-là... On parle de beaucoup de lancers et ce n’est pas une situation qu’on veut vivre souvent. Mais encore lors des huitième et neuvième manches, Christopher avait une bonne vélocité et on le sentait en contrôle.»

Des mystères de chaque côté

Dans ce même match disputé samedi, il est intéressant de noter qu’un vétéran artilleur, soit Nicolas Legault, a également monopolisé le monticule pour les Bisons, lui qui a terminé la rencontre avec 119 tirs en neuf manches. Puisque les deux équipes n’ont pas joué l’une contre l’autre en saison régulière, autant les Aigles que les Bisons n’auront donc vu qu’un seul et unique lanceur de la formation adverse au moment d’amorcer la finale (3 de 5), jeudi, à Saint-Eustache.

«Mes coéquipiers en donnent tellement à chaque match», a finalement tenu à ajouter St-Pierre, s’assurant de partager le crédit concernant la présence des Aigles en finale.

«On a des frappeurs intelligents et intimidants, a-t-il notamment souligné, vantant au passage les Antoine Gervais. William Verville, Raphaël Picard et Simon Després, pour ne nommer que ceux-là. J’ai eu la chance de jouer tout mon junior élite à la maison. Il n’y aurait pas de meilleure façon que de finir ça les bras dans les airs avec des gars que je connais depuis des années.»