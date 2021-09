Le français: notre identité en terre d’Amérique

Je ne veux pas imposer ma langue française. Je veux la partager avec les nouveaux venus en particulier, et avec ceux et celles qui vivent ici depuis longtemps et qui doivent se rendre à l’évidence qu’au Québec, le français est et doit rester la langue commune. Par la loi 22 adoptée le 31 juillet 1974, Robert Bourrassa avait fait du français la langue officielle de notre province.

L’intégration doit naturellement passer par l’apprentissage de la langue. Les immigrants en sont-ils informés avant d’immigrer au Québec puisque le dernier rapport de l’Office de la langue française révèle que 52% des immigrants qui ne connaissent ou n’utilisent pas le français sont ici depuis plus de 15 ans ?

Les immigrants vivent en majorité à Montréal. Or les statistiques indiquent que 51% des montréalais sont anglophones ou allophones, contre 49% de francophones. Peut-on encore dire de Montréal qu’elle est la deuxième ville francophone du monde ?

Ça n’a rien d’un caprice de demander aux immigrants de s’intégrer via notre langue. C’est une question d’estime et de respect pour les avoir accueillis. Malgré cela, nous constatons que la connaissance et la pratique de l’anglais pour une majorité d’immigrants constitue l’attrait premier, question de travail. Le rapport du 23 novembre 2017 de la vérificatrice générale confirmait que la francisation des nouveaux immigrants était un échec total. Et ça n’a pas changé.

La Charte de la langue française (Loi 101) votée sous René Lévesque assurait la préséance du français dans la langue d’affichage. Promenez-vous dans l’ouest de la ville pour voir comme ce n’est pas une réalité. Quand elle était ministre de la culture, Hélène David avait prôné une approche souple, conciliante et respectueuse pour les entreprises qui ont des bannières anglophones. Mais ça n’a rien donné.

L’actuel ministre Simon Jolin-Barrette devra se montrer plus ferme et tenace en ce sens. Et je ne parle même pas des francophones qui eux-mêmes ont abandonné le bateau linguistique. « Y’a rien là qu’ils se disent ! » On est à l’ère de la mondialisation, du multiculturalisme et du melting potaprès tout !

Mais où se cache notre fierté ? Qu’est-ce qui va nous réveiller à la réalité de notre disparition graduelle en Amérique du nord?

Jean Rajotte

Je confirme la pertinence de votre cri du cœur, l’importance qu’avait le projet de loi 96 au fédéral, tout comme le désirde certains de donner des dents à la réforme de la loi 101 au provincial. Mais il restera toujours l’obligation pour les Québécois de souche et les immigrants de favoriser l’utilisation du français dans toutes les sphères de leur vie. Tout comme il revient au gouvernement provincial d’accentuer les efforts pour favoriser son apprentissageauprès des nouveaux arrivants.