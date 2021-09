Le PM de la Saskatchewan lance une pointe à Trudeau

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, a publié une déclaration mardi dans laquelle il dénonce «l’élection la plus inutile de l’histoire du Canada».

• À lire aussi: O’Toole dit préparer une victoire «dans dix-huit mois»

«Le premier ministre a dépensé 600 M$ de l’argent des contribuables et cinq semaines [de leur vie] en divisant encore plus le pays afin d’en arriver à un résultat presque similaire à là où nous avons commencé», a-t-il affirmé.

Selon lui, «ce temps et cet argent» auraient pu servir à lutter contre la pandémie et d’autres «vrais problèmes auxquels font face les Canadiens». Il a appelé à une augmentation des transferts en santé et à la fourniture de vaccins dans les communautés les plus pauvres.

Justin Trudeau ne s’est pas gardé de lancer quelques attaques à l’endroit de Scott Moe, chef du Parti saskatchewanais, d’allégeance conservatrice.

À quelques jours du scrutin, le chef libéral avait critiqué par la bande la gestion de la COVID-19 par le premier ministre Moe ainsi que Jason Kenney, premier ministre de l’Alberta.

«Je me sens mal, très mal pour ces gens en Alberta et en Saskatchewan qui ont décidé de faire la bonne chose», avait déclaré M. Trudeau alors que les cas de COVID-19 continuaient d’augmenter dans la province.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, s’est lui aussi mis de la partie, mais il a opté pour une approche plus tempérée.

«Cette élection a été extrêmement difficile et fut une source de divisions, et je voudrais saisir cette occasion pour lancer un appel à l'unité», a déclaré M. Ford mardi.

Il a notamment indiqué que les politiques de lutte contre la pandémie et les certificats de vaccination comme la source de ces divisions.

Les trois premiers ministres provinciaux ont réitéré leur demande pour une augmentation des transferts en santé de 28 G$ sans condition aux provinces dès cette année, une demande qui est soutenue par le Conseil de la fédération, qui réunit tous les premiers ministres provinciaux.

M. Trudeau a promis une somme de 25 G$ sur une période de 5 ans, avec certaines conditions.