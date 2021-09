L’or dans la mire de Léandre Bouchard

Léandre Bouchard souhaite remporter le seul titre national qui manque à son palmarès.

Pour la première fois depuis 2016, Baie-Saint-Paul sera le théâtre des Championnats canadiens de vélo de montagne en fin de semaine. Bouchard et ses collègues du cross country seront en vedette, vendredi, lors du coup d’envoi des nationaux.

« Je désire terminer ma saison sur une bonne note et je tiens beaucoup à remporter le titre national », a raconté Bouchard, lundi, à son retour de la dernière Coupe du monde de la saison disputée à Snowshoe en Virginie-Occidentale.

« Je suis très content de ma saison. Sur les sept étapes de la Coupe du monde auxquelles j’ai pris part, j’ai terminé au premier rang parmi les Canadiens à six occasions. Pendant la saison, tu ne penses pas à ça parce que tu veux devancer les meilleurs, mais c’est révélateur à l’approche des nationaux. »

« Je suis content de mes efforts et de mes résultats, de poursuivre le coureur de 28 ans d’Alma qui a notamment signé des 15e et 19e places en mai en Coupe du monde et une 28e position au mondial le 28 août en Italie. J’ai fait preuve de constance et je peux être fier. J’ai encore de la place pour progresser et c’est très prometteur dans mon objectif d’atteindre un Top 10 en Coupe du monde. »

Motivation dans le piton

Malgré sa vive déception de ne pas avoir été retenu pour les Jeux olympiques de Tokyo, Bouchard n’a pas baissé les bras. « J’étais super motivé et j’ai eu beaucoup de plaisir à pratiquer mon sport et à me surpasser, a-t-il expliqué. Malgré les hauts et les bas, la motivation est au rendez-vous. »

« Les Jeux olympiques sont un événement haut en émotion, mais je ne vis pas seulement pour une compétition, de poursuivre l’olympien des Jeux de Rio en 2016. J’ai tourné la page et je suis passé à autre chose. Nous avons porté la décision de Cyclisme Canada en appel parce que nous n’étions pas d’accord, mais nous avons perdu notre appel. Aux nationaux, je veux prouver que je suis l’homme de la situation et parler avec mes jambes. »

Bouchard poursuivra sa route jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. « C’est possible que je continue après 2024, mais j’ai décidé de continuer jusqu’à Paris minimum. Je suis bien entouré avec la présence de partenaires qui m’appuient. Ça me libère l’esprit et enlève de la pression. »

Seul Canadien à Tokyo où il a terminé en 26e place, l’Ontarien Peter Disera sera dans Charlevoix pour tenter de signer un troisième titre national consécutif après ses succès de 2018 et 2019. Les nationaux ont été annulés en 2020.

« Peter est un ami, mais je sais que je peux le battre, a affirmé le coureur de la formation québécoise Pivot Cycles OTE, comme je l’ai fait la fin de semaine dernière à Snowshoe. Charlevoix est tout près de chez moi et ça représente un cachet spécial de courir à Baie-Saint-Paul. »

Coéquipier de Bouchard et médaillé de bronze au national en 2019, Marc-André Fortier vise une place sur le podium. « Si je connais une bonne journée, tout est possible, a-t-il résumé. Je veux me mêler à la bataille. J’ai connu un lent début de saison, mais j’ai pris un second souffle dans les deux derniers mois et ça va très bien. C’est encourageant. »

Circuit court

Le circuit court sera à l’honneur, samedi, et les maîtres seront en action, dimanche, pour clore les nationaux. Il s’agira de la première année où des titres nationaux seront décernés en circuit court. Cet événement spectaculaire sert à mousser le cross country sur le circuit de la Coupe du monde et permet d’établir la liste de départ.

« C’est un événement que j’aime beaucoup, a précisé Bouchard. On s’affirme comme la meilleure équipe canadienne et on va le montrer à Baie-Saint-Paul. Parce que nous avons plusieurs bons coureurs, on pourra jouer la tactique. »

Chez les femmes, la médaillée olympique et championne du monde Catharine Pendrel prendra part à ses derniers nationaux en carrière. La championne en titre Emilie Batty sera également présente.