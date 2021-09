MOBILISation golfique

Photo courtoisie

Le 34e Tournoi de golf annuel de la Corporation Mobilis, tenu le 16 septembre dans les allées du club de golf de Cap-Rouge, a réuni les concessionnaires automobiles et de camions lourds membres de la Corporation ainsi que plusieurs partenaires de l’industrie, et a permis d’amasser 53 000 $ qui seront remis à la Fondation Mobilis. Depuis sa création en octobre 2009, la Fondation a réussi à amasser plus de 1,5 million de dollars permettant ainsi d’améliorer la vie de plus de 325 bénéficiaires. Permettez-moi de saluer mes partenaires de jeu à cette occasion : Tommy Dorval, vice-président et directeur général Mercedes Benz de Québec, Jasmin Gilbert développement des affaires, H360 Ressources Québec et Richard Gagné, agent immobilier de RE/MAX 1er Choix Inc. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Charles Drouin, chef de la direction de la Corporation Mobilis, Olivia Tremblay, responsable des communications et marketing de la Corporation Mobilis et Claude Plamondon, président de la Fondation Mobilis et président de Saint-Raymond Toyota.

Nouveau sommet

Photo courtoisie

La 25e Classique de golf Moisson Québec, présentée le 30 août dernier au club de golf Royal Québec de Boischatel sous la présidence d’honneur de René Proulx, président-directeur général d’Exceldor, a réuni 322 participants et a franchi une fois de plus un nouveau record avec des profits de 275 000 $ dépassant cette fois-ci de 20 000 $ les profits de la classique 2020. Au cours des douze dernières années qui marquent l’implication active d’Exceldor coopérative dans la réussite de cet événement-bénéfice, un impressionnant total de 2 190 500 $ a été remis à Moisson Québec, lui permettant ainsi de poursuivre sa mission en assurant la sécurité alimentaire de plus de 56 000 personnes mensuellement. Sur la photo, René Proulx, président d’honneur, remet le chèque de la Classique de golf 2021 à Élaine Côté, directrice générale de Moisson Québec.

Nouveau président

Photo courtoisie

La Société de Saint-Vincent-de-Paul de Québec (SSVP) m’annonce l’élection de Grant Regalbuto (photo) à la présidence du Conseil particulier Saint-Sauveur de la Société qui regroupe quatre (4) conférences (points de services) dans le quartier Saint-Sauveur de Québec où plus de 23 % de ses résidents disposent d’un revenu annuel total de moins de 20 000 $. M. Regalbuto est actif et impliqué dans le secteur communautaire au sein de la SSVP depuis 1995. Il a assumé la présidence de la Conférence Saint-Denys-du-Plateau de Sainte-Foy, ainsi que celle de Saint-Joseph du quartier Saint-Sauveur de Québec et celle du Conseil particulier Sainte-Foy. En 2020, près de 20 000 personnes ont pu profiter des programmes et des services de l’organisme par le biais de ses 65 points de service qui soutiennent des centaines de personnes par point de service.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 21 septembre 2020. Le directeur national de la Santé publique du Québec, le Dr Horacio Arruda, reconnaît que le Québec est bel et bien entré dans la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19.

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Cassivi (photo), président-directeur général de parcsindustriels.ca, 58 ans... Rémy Bélanger, Machefer le Forgeron de Neuville, un des rares forgerons de Québec... Laurent Paquin, humoriste, scripteur, comédien et animateur, 50 ans... Curtis Leschyshyn, défenseur LNH avec les Nordiques de 1988 à 1995, 52 ans... Faith Hill, chanteuse américaine, 54 ans... Stephen King, prolifique romancier américain (Carrie, Misery, It), 74 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 21 septembre 2020 : André Dostie, (photo de gauche) 66 ans, l’un des fondateurs de Soluconseil et Sinapse interventions stratégiques... 2020 : Bob Nevin, (photo de droite) 82 ans, double champion de la coupe Stanley avec les Maple Leafs de Toronto en 1962 et 1963... 2019 : Aron Eisenberg, 50 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Nog sur Star Trek : Deep Space Nine... 2017 : Adrien Lefebvre, 88 ans, Monsieur Adrien lors de lignes ouvertes (radio-télé)... 2017 : Liliane Bettencourt, 94 ans, héritière du géant français de la cosmétique L’Oréal... 2016 : Guy Harvey, 74 ans, chanteur et parolier qui s’est fait connaître avec le groupe Les Gendarmes dans les années 60... 2015 : Ben Cauley, Jr., 67 ans, trompettiste chanteur, auteur-compositeur américain (The Bar-Kays)... 2013 : Michel Brault, 85 ans, cinéaste québécois... 2001 : Lawrence Corriveau, 80 ans, avocat de Québec... 1998 : Florence Griffith-Joyner, 38 ans, sprinteuse américaine, détentrice des records du monde du 100 et 200 mètres.