Québec ou St-Jean: où aboutira la Coupe Memorial?

Dans le coin bleu, les Sea Dogs de Saint-Jean, et dans le coin rouge, les Remparts de Québec. Après des mois de spéculation, on saura mercredi lequel de ces deux marchés présentera le tournoi de la Coupe Memorial en juin prochain.

Ce matin, le comité indépendant formé par la Ligue canadienne de hockey (LCH) rencontrera les deux marchés lors de visioconférences distinctes afin de leur faire part de leur décision, qui sera par la suite dévoilée au grand public.

Ce comité est composé du vice-président directeur de la LNH Colin Campbell, de la vice-présidente de TSN et RDS chez Bell Canada, Nathalie Cook, de l’ancienne juge en chef de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que de l’avocat associé en droit des affaires chez Lavery, Sébastien Vézina.

Les deux groupes ont eu l’opportunité de présenter leur candidature il y a quelques semaines lors d’une rencontre avec le comité. Plusieurs aspects ont été discutés, notamment les installations sur glace mais aussi hôtelières dans la ville, ainsi que le personnel hockey et l’équipe sur la patinoire.

Il y a quelques semaines, le président des Remparts de Québec Jacques Tanguay avait mentionné que la candidature de son organisation « ne pouvait être égalée par personne ».

« DAVID CONTRE GOLIATH »

Joint au téléphone, mardi, le directeur général des Sea Dogs Trevor Georgie n’avait d’autre choix que de reconnaître ce fait. Mais ça ne veut pas dire que son organisation n’est pas confiante d’obtenir le tournoi du 2 au 12 juin prochains.

« Clairement, c’est une bataille entre David et Goliath, a-t-il concédé. Les Remparts de Québec sont une organisation extraordinaire avec beaucoup d’histoire. C’est certain que c’est un duel à l’apparence inégale, mais je suis quelqu’un de naturellement optimiste. Nous demeurons confiants. »

Selon Georgie, les Sea Dogs ont présenté un cahier de charge qui non seulement respecte en tous points les demandes de la Ligue canadienne de hockey, mais qui se démarque aussi par son caractère « progressiste ».

« Notre vision de la Coupe Memorial est un tournoi qui se veut très inclusif. Nous sortons d’une pandémie et nous voyons ce tournoi comme une façon de promouvoir le hockey junior. »

OUBLIER LE PASSÉ

Il s’agit de la troisième fois que la ville de Saint-Jean présente sa candidature pour obtenir ce tournoi pancanadien. Les deux autres tentatives ont été vaines et certains se demandent si le comité formé par la LCH en tiendra compte, en plus du fait que les Remparts ont présenté le tournoi en 2015.

Pour Georgie, ce n’est pas un argument valide.

« Le passé, c’est le passé. On n’a jamais pensé que ça pourrait nous avantager. De penser ça serait trop simple et ça ne rendrait pas crédit au travail qui a été fait par notre comité. Nous croyons avoir ce qu’il faut pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’emplacement de notre amphithéâtre fait en sorte que tout se ferait à distance de marche des hôtels. De plus, dans une ville comme la nôtre, un tournoi comme la Coupe Memorial ferait vivre le centre-ville au grand complet. Toute la population serait mobilisée.

« Demain [mercredi] sera la journée la plus importante de l’histoire de notre concession. Tout ce que nous pouvons faire, c’est demeurer optimiste. »

Un attaquant ontarien à l’essai avec les Remparts

L’attaquant Hugo Audette a annoncé aux Remparts qu’il quittait l’équipe, au cours des derniers jours. Afin de pallier cette perte, Patrick Roy a fait signer un contrat d’essai à l’ailier ontarien Rylan Bowers.

Le droitier de 19 ans venait d’être retranché par les Steelheads de Mississauga de la Ligue junior de l’Ontario (OHL).

« On va essayer Rylan et voir ce que ça va donner, a mentionné Roy. On va se donner une semaine pour voir où il en est. Si je vois une bonne progression, on va lui faire commencer l’année. »

Bowers n’aura donc pas beaucoup de temps pour se faire valoir, surtout qu’il n’a pas joué la saison dernière en raison des restrictions ontariennes liées à la COVID-19.

TRAVAILLANT

« Je suis un attaquant travaillant qui aime le jeu physique, qui aime gagner mes batailles et marquer des buts, s’est-il décrit. Je veux prouver que je peux jouer dans cette ligue en utilisant mon style de jeu à mon avantage. »

Dans le cas d’Audette, il a annoncé à Roy avoir perdu la passion pour le sport et qu’il préférait retourner chez lui.

« Il ne se sentait pas d’attaque pour faire les sacrifices que ça demande pour jouer dans cette ligue, a expliqué l’entraîneur-chef.

« Il s’ennuyait de sa famille et voulait se rapprocher. Le hockey, ce n’est pas une obligation pour personne. À ma dernière année, j’ai laissé 8 M$ puisque je sentais que je n’avais plus envie de faire les sacrifices. Le hockey, il faut que ça vienne des tripes et il faut que tu aimes ça ».

Audette demeurera un joueur affilié avec les Remparts.

KOMAROV : TOUJOURS RIEN

Par ailleurs, les Remparts continuent d’attendre dans le dossier du défenseur russe Vsevolod Komarov. L’organisation a de nouveau reçu une confirmation mardi matin que le dossier n’avait pas progressé.

Joint par message texte, son agent Sacha Tyjnych a déploré la situation.

« C’est vraiment dommage. La demande a été faite il y a 50 jours. On espère maintenant que ça viendra prochainement.

« Pendant ce temps, Vsevolod s’entraîne sur et hors glace à tous les jours, chez lui à Chelyabinsk en attendant son visa. »