Réforme de la loi 101: de nouveaux pouvoirs inquiètent les libéraux

Les libéraux s’inquiètent de nouveaux pouvoirs d’inspection accordés à l’Office québécois de la langue française dans le cadre de la réforme de la loi 101, dont l’étude débute aujourd’hui à Québec.

• À lire aussi: Réforme de la loi 101: la CAQ en faveur du statu quo pour les langues autochtones

«C’est la question de se présenter dans les inspections avec les pouvoirs d’enquête, entre autres et sur les enjeux numériques», a résumé la critique libérale Hélène David au moment d’entrer en commission parlementaire mardi.

Par exemple, la possibilité pour un représentant de l’OQLF d’inspecter un ordinateur portable «pose un enjeu important du droit à la vie privée», dit-elle.

Et puisque le gouvernement Legault invoque la clause dérogatoire, les contestations judiciaires en vertu des chartes des droits et libertés ne seront «pas possibles», estime Mme David.

Libéraux et solidaires réclament d’ailleurs que le projet de loi 96 soit adopté sans recourir au bâillon, puisqu’il touche à des droits importants.

Appel au calme

Mardi, le ministre responsable de la Langue française a lancé les audiences en soulignant l’importance de réformer la loi 101. «Le constat est clair et factuel, le français connaît un recul inquiétant au Québec, et ce, particulièrement dans le grand Montréal», dit Simon Jolin-Barrette.

Cette réforme est une «priorité nationale», a-t-il déclaré.

Le ministre a toutefois lancé un appel au calme dans le débat. «Malheureusement, dans les dernières semaines, certaines organisations ont tenu des propos insensés. Ces attaques envers les Québec ne fonctionnent plus», dit M. Jolin-Barrette.

Le ministre a évité de nommer les personnes visées, mais l’avocate Anne-France Goldwater a comparé le projet de loi 96 à la Gestapo du régime nazi, lors des «audiences publiques» organisées par le Quebec Community Groups Network, un groupe de pression qui défend les droits des anglophones au Québec.

Plus de détails suivront...