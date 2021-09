«Sans rendez-vous»: parlons sexe!

Après avoir exploité avec doigté, sensibilité et humour le délicat sujet de la santé mentale dans l’excellente série «Trop.», l’autrice Marie-Andrée Labbé se sert de sa plume pour aborder la sexualité et l’intimité sous différentes formes le temps de «Sans-rendez-vous», une comédie qui aboutira sur l’Extra de Tou.tv le 30 septembre.

Évidemment, il y a plusieurs allusions au sexe grâce à un langage cru dans cet univers où une grande partie de l’histoire se déroule à la clinique de santé sexuelle Lafontaine, lieu qui accueille entre autres l’infirmière-sexologue (Magalie Lépine Blondeau) de retour après trois mois d’absence. Mais – et c’est là que réside la force de l’écriture de Marie-Andrée Labbé – il y a une belle importance accordée à l’intimité des gens.

«Je me suis laissée porter par ces personnages en traitant la sexualité comme n’importe quel autre sujet, a expliqué l’autrice lors d’une rencontre de presse virtuelle. Si j’avais fait une émission sur la boulangerie, j’aurais fait ma recherche de la même façon. Je trouvais que la sexualité méritait une attention égale aux autres sujets, sans nécessairement éviter de faire les blagues qui viennent avec. On sait que le thème amène ça, mais d’abord et avant, je voulais parler d’intimité.»

PHOTO COURTOISIE/Karl Jessy

Drôle et touchante

Encore une fois, Marie-Andrée Labbé sait comment générer le rire et toucher des cordes sensibles en quelques secondes à peine et durant la même scène de surcroît. En s’intéressant aussi à la vie intime de Sarah – qui souhaite rompre avec son amoureuse Maude (Mylène Mackay) dès le premier épisode –, elle crée cet habile mélange d’émotions auquel elle a habitué le téléspectateur.

«Je suis une grande "fan" de télé alors je me fie évidemment beaucoup à ce que j’aime voir. Je sais qu’on est rendu à une période où on a le droit de jouer avec les différentes émotions, de passer du rire aux larmes. C’est un procédé que j’aime beaucoup, qui ressemble à ma vie. Je m’y reconnais beaucoup et je ne boude jamais le virage vers une émotion vraie qui ne relève pas de l’humour.»

Qui dit sexualité et santé dit évidemment abondance de cas. Il y est donc question de diverses problématiques, dont l’anorgasmie. D’autres consultations ont aussi de quoi surprendre.

PHOTO COURTOISIE/Karl Jessy

«Ce que j’ai essayé de faire, c’est de varier les sortes de cas de manière à ce qu’une fois de temps en temps, on se reconnaisse, et à un autre moment, on est plus en train d’être voyeur, a expliqué Marie-Andrée Labbé. Je me mets à la place des gens qui le vivent, mais aussi qui le reçoivent. Mon objectif, ce n’est jamais de faire passer des gens pour des “freaks” ou, si c’est le cas, c’est de démystifier avec la sexologue et du personnel, d’aider à comprendre un peu d’où peuvent venir ces déviances.»

Les 10 épisodes de quelque 20 minutes chacun de «Sans rendez-vous», réalisés par Patrice Ouimet, pourront être appréciés en rafale à compter du 30 septembre, sur Tou.tv Extra. La série devrait être diffusée en janvier prochain sur ICI Télé.

Outre Magalie Lépine-Blondeau et Mylène Mackay, la distribution comprend notamment Isabelle Vincent, Mikhaïl Ahooja, Fabiola Nyrva Aladin, Rachid Badouri, Stéphane Rousseau, Stéphane Crête, Anne Casabonne, Luc Guérin et Rachel Graton.