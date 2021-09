Série d’animation Cracké: Squeeze annonce une deuxième saison

Les gens chez Squeeze ont de quoi être fiers, leur série d’animation Cracké dédiée aux 5 à 9 ans connaîtra une seconde saison sur la chaîne Télé-Québec qui collabore au projet.

Preuve de cet engouement, la première saison a connu un énorme succès sur plus de 210 marchés et a été visionnée plus d’un demi-milliard de fois. C’est tout dire !

Réalisée par Jonathan Simard, vétéran chez Squeeze, la deuxième saison porte d’ailleurs bien son nom : Cracké – La famille s’éclate.

Squeeze

Le scénario met l’accent sur la situation familiale d’Ed dont les huit œufs sont maintenant éclos, ce qui l’oblige à s’en occuper. Sans expérience, ce papa autruche monoparental qui a la folle habitude de se mettre les pieds dans les plats doit faire preuve d’ingéniosité.

La productrice et directrice des productions originales chez Squeeze, Chantal Cloutier, écrit « nous avons bien hâte de présenter la suite de Cracké au grand public. Il s’agit d’une évolution importante pour la franchise, avec des épisodes de 7 minutes au lieu d’1minute, de nouveaux personnages et un style visuel renouvelé très rafraîchissant et rarement vu dans le monde de l’animation 3D. Cette deuxième saison fait écho au succès de la première, qui a été diffusée dans plus de 210 pays et territoires et qui compte plus d’un demi-milliard de visionnements sur les plateformes vidéo numériques ».

C’est la société PGS Entertainment qui s’occupe de la distribution internationale. Cet automne, la série Cracké sera présentée à Cannes au MIPCOM, le Marché International des Programmes de Communication.

Jeu Cracké Rush

Squeeze

Appelée Cracké Rush – Cours et sauve tes œufs, cette série d’animation est aussi déclinée en jeu vidéo pour les appareils mobiles iOS d’Apple (iPhone et iPad) et Android.