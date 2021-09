Une menace de grève de six jours en CPE inquiète

Les éducatrices et éducateurs en centre de petite enfance (CPE) vont voter en faveur, ou non, d’une grève de six jours.

Ils se disent insatisfaits des conditions de travail et du salaire.

Pour le salaire, les éducatrices et éducateurs en CPE aimeraient avoir une augmentation de 3,50$ par heure sur trois ans. Ils aimeraient aussi des conditions de travail améliorées, particulièrement en ce qui a trait aux enfants à besoins particuliers.

Il y a eu une réunion lundi matin au Conseil du trésor pour discuter de la situation, et les discussions auraient été positives.

La grève aura lieu seulement si c'est nécessaire, explique Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec.

«C’est sûr que pour le déploiement, il n’y a rien de décidé pour l’instant», dit Mme Grenon. «Oui, on a hâte de connaître le résultat final de nos consultations, mais on veut surtout mettre de la pression pour obtenir rapidement un règlement. On espère ne pas devoir utiliser nos journées de grève.»

Une grève qui affecte les parents

Les quelque 3000 éducatrices et éducateurs qui seraient en grève représentent 10 000 familles touchées.

Les parents s'inquiètent de l'impact de ces journées de grève,

«Ils ont leurs droits, et toute personne a le droit de demander de meilleures conditions pour travailler si elles estiment que ce ne sont pas les bonnes». dit un père. «Maintenant, ça met d’autres personnes dans des complications, on doit faire avec.»

«C’est certain que ne sera pas facile, mais on les appuie tellement dans leurs revendications que je suis de tout cœur avec les éducatrices et éducateurs», rajoute une mère

«Ça nous met dans l’embarras parce que je travaille, ma conjointe aussi travaille, donc imaginez où laisser les enfants. C’est soit je reste à la maison ou ma conjointe reste à la maison.»