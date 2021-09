Ville de Québec: des acquisitions de 14 M$ en lien avec le tramway

La Ville de Québec s’apprête à conclure cinq transactions totalisant plus de 14 millions $ pour l’acquisition de terrains et d’immeubles, souvent en haut de l’évaluation municipale, dans le cadre du projet de tramway.

C’est ce qu’on apprend dans des sommaires décisionnels émanant du comité exécutif rendus publics lundi.

Une acquisition retient notamment l’attention dans le secteur Le Gendre au coin des avenues Blaise-Pascal et Mendel. La Ville veut acquérir un terrain d’une superficie de 45 240 mètres carrés pour permettre la réalisation d’un terminus, du centre d’entretien et d’exploitation, la mise en place d’un stationnement incitatif, et l’insertion du tramway dans ce secteur.

Le coût d’acquisition a été fixé à 6,7 millions $ avec la propriétaire, alors que l’évaluation municipale en date du 1er juillet 2020 est de 2,4 millions $, soit deux fois et demie de moins.

Rappelons que le rôle d’évaluation fournit une indication de la valeur d’une propriété à un moment précis, mais ne représente pas nécessairement la valeur marchande. La fiche présentée aux élus signale que «le prix convenu est représentatif du marché actuel, en sus du montant accordé pour tout dommage ou inconvénient.»

Gosselin dénonce

Le chef de l’opposition sortant, Jean-François Gosselin, n’est pas de cet avis.

«La Ville de Québec n’a aucun pouvoir de négociation parce que l’administration en place veut aller tellement vite avec un tracé qui est défini, avec un emplacement pour le garage dans le secteur Mendel, avec les milieux humides qu’il y a dans ce coin-là, avec des propriétaires qui possèdent des terrains, donc on finit avec des coûts qui sont beaucoup plus chers», a-t-il dénoncé.

Le maire Régis Labeaume a répondu que des explications seraient données au conseil municipal de mardi soir.

D’autres acquisitions

En bordure de l’avenue Le Gendre, la Ville veut aussi procéder à l’acquisition d’une partie d’un terrain faisant 30 108 mètres carrés pour 4,3 millions $. Elle projette d’y construire l’arrière gare du terminus Le Gendre. La valeur du terrain dans sa plus grande étendue est de 3,1 millions $ au nouveau rôle d’évaluation.

D’autre part, Ville veut prendre possession d’un immeuble résidentiel et son terrain situés sur le boulevard Pie-XII, près du chemin des Quatre-Bourgeois. Le site permettra éventuellement d’accéder au mur antibruit qui sera construit sur l'emprise d’Hydro-Québec. Les parties ont convenu d’un prix de vente de 350 000 $. La dernière évaluation municipale est de 287 000 $.

Également, la Ville a trouvé une entente pour acquérir un immeuble au 884, rue Saint-Joachim, qui abritait jusqu’à récemment un centre d’information du RTC, dans le secteur où la station D’Youville verra le jour. Elle a convenu d’une somme de 1,8 million $ avec le propriétaire. La valeur de l’immeuble est de 1,3 million $ selon le dernier rôle d’évaluation.

Finalement, la Ville propose d’acquérir pour 1,2 million $ une bande de terrain située en bordure du futur prolongement de l’avenue Roland-Beaudin à Sainte-Foy. En échange, elle vend à un promoteur un terrain pour 1,6 million $ dans le même secteur.

— Avec la collaboration de Taïeb Moalla

