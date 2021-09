Vivre un deuil au masculin

Je fus attiré par une entrevue du comédien Robert Toupin proposée dans le Journal. Au-delà du spectacle de théâtre dont il faisait la promotion, c’est le récit du deuil de sa femme qu’il m’a fait plaisir de lire.

C’est la première fois qu’un homme racontait ce genre de chose et je m’y suis reconnu. J’ai perdu ma femme il y a cinq ans et j’ai encore du mal à m’en remettre. Mes enfants disent que je me complais dans un chagrin que j’alimente, mais moi je sais que c’est mon incapacité à accepter que Dieu m’ait privé de leur mère qui me mine. Je ne pratique plus depuis, mais je la pleure encore tous les jours.

Un homme fini

Rien n’est fini tant qu’on choisit la vie. C’est la partie de l’article consacré à Robert Toupin que vous me semblez avoir occultée. Il avoue avoir touché le fond mais avoir rebondi grâce à une aide psychologique. C’est justement cette aide qu’il faut aller chercher pour rebondir vous aussi. Il n’y a pas de honte à se faire aider quand le besoin s’en fait sentir.