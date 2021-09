Ylönen sur la glace

Les recrues du Canadien avaient une dernière occasion mardi de suffisamment impressionner l’état-major du club pour gagner une invitation au camp principal, qui prend son envol ce matin. Pour l’occasion, les espoirs du Tricolore se frottaient à une formation composée de joueurs issus des rangs universitaires du pays.

Grâce à des buts de Joshua Roy, Mika Cyr, Brenden Sirizzotti, Isiah Campbell et Kaiden Guhle, l’équipe vêtue de rouge a triomphé au compte de 5 à 3. Cependant, le pointage importe peu.

On retiendra surtout que Jesse Ylönen a foulé la patinoire pour la première fois depuis son arrivée au Canada. Le Finlandais de 21 ans ne paraissait pas rouillé outre mesure, malgré la quarantaine de 14 jours qu’il a dû respecter à son arrivée à Montréal.

Seul joueur possédant une expérience de la LNH présent à ce camp (un match), le choix de deuxième tour du Canadien en 2018 a manqué un peu de finition autour du filet (un de ses tirs a touché le poteau), mais il semblait toujours avoir un pas d’avance sur ses adversaires.

Logiquement, il devrait être un rouage important du Rocket de Laval.

Toutefois, son refus de recevoir les doses de vaccins contre la COVID-19 pourrait contrecarrer les plans de l’organisation. Il est à espérer que les dirigeants de l’équipe parviendront à le convaincre, sans quoi Jean-François Houle pourrait être privé de ses services pratiquement un match sur trois, soit 22 des 72 rencontres que le Rocket disputera en sol américain.

Ylönen fait partie des 16 recrues qui ont reçu une invitation pour le camp principal. Ce qui signifie que la direction n’a pas abandonné le projet.

Six Québécois de plus

Parmi les 15 autres athlètes à avoir franchi la première étape avec succès, on note les Québécois Rafaël Harvey-Pinard, Cédric Desruisseaux, Justin Ducharme, Joshua Roy, Xavier Simoneau et Alexis Gravel.

Laissés de côté pour cet affrontement contre la formation universitaire, Mattias Norlinder et Cameron Hillis ont également reçu leur carton d’invitation. Au même titre que Guhle, Gianni Fairbrother, Jan Mysak et Riley Kidney.

Pour leur part, William Trudeau, Thomas Caron, Charles-Antoine Pilote et Charles-Antoine Roy sont au nombre des 10 joueurs retranchés. Trudeau retournera parfaire son apprentissage avec les Islanders de Charlottetown, dans la LHJMQ. Quant aux trois autres, ils sont libres d’offrir leurs services à l’équipe de leur choix.

Dans l’œil des Lions

D’ailleurs, il n’y a pas que Marc Bergevin et sa garde rapprochée qui avaient un œil attentif sur le déroulement de cette rencontre. Les Lions de Trois-Rivières, club-école du Canadien dans la ECHL étaient également bien représentés.

Le directeur général Marc-André Bergeron, l’entraîneur-chef Éric Bélanger et l’entraîneur adjoint Pascal Rhéaume en ont profité pour épier tant les espoirs du Canadien que les joueurs universitaires.

Raison de plus pour ces derniers de donner une farouche opposition à leurs rivaux. Pas surprenant que le niveau d’intensité fût très élevé, ceux-ci obtenant une rare occasion de se faire valoir.

Des efforts récompensés ou presque

Joshua Roy

Photo d’archives

Encore une fois, il a démontré une belle intensité et a effectué du travail acharné en zone adverse. L’ailier est également engagé et conscient de son jeu défensif. Il a démontré beaucoup de sérieux et ses efforts ont été récompensés.

Jesse Ylönen

Photo d’archives

Le choix de deuxième tour du Canadien au repêchage de 2018 n’a pas touché la cible, mais il s’est grandement amusé. Les membres de l’équipe universitaire ont pu être témoin de son coup de patin fluide et de ses mains agiles. L’attaquant finlandais était partout sur la patinoire.

Kaiden Guhle

Photo d’archives

Le défenseur est revenu à la base, à des jeux plus simples, et ce fut payant. Il a sorti ses épaules à quelques occasions et s’est assuré que l’enclave ne serait pas trop engorgée. Il a marqué dans un filet désert.

Mika Cyr

Photo d’archives

Le Néo-Brunswickois a poursuivi sur sa lancée des deux premiers matchs. En plus d’être engagé et intense, le joueur de centre a démontré qu’il avait un bon sens du jeu. Son travail défensif près de sa ligne bleue lui a permis d’inscrire le deuxième but du Canadien. Néanmoins, sa tenue ne lui a pas valu d’invitation au camp principal.