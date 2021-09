LESSARD, Jean-Marie



Au Centre Curé-Larochelle de Saint-Odilon, le 9 septembre 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Jean-Marie Lessard, époux de dame Rollande Cloutier. Il demeurait à Saint-Odilon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Odette (Gaston Pichette), Josette (François Patry), Sylvain (feu Denise Mailly, Any Boily), feu Judith (feu Gabriel Auclair), Lucie (Simon Maheux), Martin (Guylaine Maheu) et Réjean (Bernadette Maheux); ses 17 petits-enfants et ses 24 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Georgette (Léonce Bélair), feu Paul (Georgeline Gagné), feu Emilien (Ginette Groleau), feu Marcel et Noël, feu Patricia (feu Raoul Racine), Marie-Marthe (Fernand Labelle), Loraine (feu René Corbeille), Rochelle (feu Jos Desrochers) et Céline (Raymond Cloutier). Il était le beau-frère de: feu Gilberte, feu Fernande (feu Fernand Guillemette), feu Antoinette (feu Daniel Drouin), feu Monique (feu Richmond Dalpé), feu Gisèle (feu Gérard Jeanson), feu Liliane dit Lili (feu Eugène Boivin), feu Raymonde (feu Marcel Doyon), feu Alcide, Réjeanne (feu Jean-Marie Giguère), Jean-Marie (Madeleine Gagnon), feu Cécile (feu Jacques Provençal) et Marie (feu Pierre Giguère, Roger Lemieux). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium dujeudi, le 23 septembre de 19 h à 21 h 30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Odilon) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/