JALBERT, Henriette Gagnon



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport, le 16 septembre 2021, à l'âge de 89 ans, est décédée dame Henriette Gagnon, épouse de feu monsieur Fernand Jalbert. Elle était la fille de feu dame Gracia Bourdages et feu monsieur Israël Gagnon. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Nancy Fortier), Nicole (William Meadows) et Richard (Jocelyne Beaulieu); ses petits-enfants: Chantal (Marc Sammons), Éric (Jamie Pereira), Marie-Ève (Pierre-Olivier Patry) et Sabrina (Jérôme Morency); ses frères et ses sœurs: Jeannette (feu Majella Webster), feu Raynald (Feu Anita Gagnon), Jacques (feu Gwen Gagnon), Alcide (Rolande Jean) et feu Edna (Yvon Couture) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement Saint-Augustin de Beauport pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999.