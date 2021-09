BÉDARD, Gilles



C'est avec une peine immense que nous vous annonçons le décès de monsieur Gilles Bédard, le 16 septembre 2021, à l'âge de 89 ans. Il laisse dans le deuil l'amour de sa vie, son épouse Thérèse Gervais, sa fille Marie-Josée (Pierre Nolin), ses garçons Jean-François (Lyne Martel) et Louis-Martin (Colette deMontravel Bédard), ses petits-enfants Julien, Jérémie, Marie-Pierre, Simon, Amélie, Brielle et Adeline. Il laisse également dans la peine ses frères et sœurs Rémi, Nicole, Nicolas, Denis et Louisette.Après être devenu orphelin à l'âge de 16 ans, il obtient un baccalauréat en finance à l'université Laval. Par la suite, il s'est établi à Montréal et a entrepris une longue carrière comme courtier en valeurs mobilières. Homme de famille et de cœur Gilles a laissé sa marque par sa gentillesse, son élégance du cœur, son sourire et sa bonté. Malgré les moments difficiles de sa fin de vie, il est resté résilient et appréciait tous les moments de bonheur que la vie pouvait lui apporter. Ses yeux d'amour ont permis à ses proches de grandir et de se sentir confiant pour affronter la vie. Nous remercions chaleureusement les membres du personnel du 3e étage de Sélection Retraite Ile des Sœurs, Monsieur Francis Sirois (infirmier clinicien), Dr Fadi Massoud, Dr Fred Saad et Dr Pierre Laramée pour leur professionnalisme, compétence et humanité. Les membres de la famille recevront les condoléances ausamedi le 25 septembre de 14 h 30 à 19 heures etde 10 h 00 à 14 h 00.Pour honorer son souvenir, des dons peuvent être faits à la Fondation du CHUM dirigés aux secteurs suivants : cardiologie, cancer de la prostate et centre mère-enfant.