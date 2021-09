PRUNEAU, Cécile



Au CHSLD de Lac-Etchemin, le mardi 14 septembre 2021, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Cécile Pruneau, épouse de feu Ovila Morin, fille de feu Léopold Pruneau et de feu Rose-Aimée Roy. Elle demeurait à Saint-Prosper. La famille recevra les condoléances à la résidence funérairele samedi 25 septembre à compter de 11h.et de là, au columbarium J. Rosario Chabot. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrice, Richard (Lyne Giguère), Julie (Mario Bureau), Charles, Jeannot, Normand (Hélène Pelletier) et Pierre (Johanne Rodrigue); ses petits-enfants : Karine, Alexandre et Andrée-Ann Morin ainsi que leur mère Renée Rhéaume, Jean-Philippe, Guillaume, Amélie, Pierre-Olivier et Marc-Antoine Morin, Marie-Hélène, Véronique, Pierre-André et Valérie Bureau, Geneviève et Sébastien Morin ainsi que leur mère Paule Rhéaume, Louis-Pierre, Jean-David et Philippe Morin ainsi que leur mère Dominique Morin, Marie-Christine, Miryam, Jean-Michel et William Morin ainsi que 23 arrière-petits-enfants. Elle était la soeur de : Rose-Hélène (feu Maurice Turcotte), feu Lucienne (Valère Champagne), Emmanuel (feu Laurianne Lessard), feu Georges-Élie, feu Normand (Doris Gilbert) et feu Julien. Elle était la belle-soeur de : feu Juliette (feu Léonidas Rodrigue), feu Roméo (feu Marie-Anna Laflamme), feu Yvette (feu Maurice Pomerleau), feu Yvan (feu Thérèse Giguère), feu Lucille (feu Lionel Morin), feu Noëlla (feu Réal Goulet), feu Noëlline (feu Pierre Roy) et feu Rita (feu Émilien Giguère). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Pavillon de l'Hospitalité de Saint-Prosper pour les très bons soins prodigués à sa mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin (pour le Pavillon de l'Hospitalité de Saint-Prosper), 331, Place Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec), G0R 1S0.