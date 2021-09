Vol de données chez Desjardins: le courtier Mathieu Joncas coupable

Suspect dans le vol de données chez Desjardins, Mathieu Joncas a été déclaré coupable d’avoir acheté des listes contenant des données sensibles de dizaines de milliers de personnes sans s’être assuré d’avoir leur consentement et d’avoir omis de dévoiler certains faits lors de son interrogatoire.

Lundi, le comité de discipline de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) a rendu son jugement dans le dossier du courtier de Québec, dont l’audience a eu lieu au printemps 2021.

«Le Comité n’a aucun doute que des renseignements relatifs à la situation financière d’une personne sont des renseignements confidentiels», peut-on lire dans le document de 52 pages.

Cette décision porte uniquement sur la culpabilité de Mathieu Joncas. Les sanctions disciplinaires seront décidées ultérieurement lors d’une autre audition. L’intimé a maintenant 30 jours pour faire appel.

Mathieu Joncas est visé depuis 2020 par deux plaintes. La première est pour avoir acheté «en 2016 ou 2017», comme courtier hypothécaire, des listes de potentiels clients, et ce, «sans se soucier ou s'assurer que ceux-ci avaient consentis à la transmission de leurs données personnelles».

Durant son audience, Mathieu Joncas a tenté de démontrer que la majorité des données disponibles sur ces listes étaient accessibles ou qu’il était possible d’en faire le calcul à partir de l’âge d’une personne.

Le Comité ne croit toutefois pas possible d’obtenir le crédit rotatif d’une personne sans passer par son emprunteur ou son institution financière.

«Il [Mathieu Joncas] nous dit que l’information [...] relative au Crédit rotatif est inutile et insignifiante parce que l’on ne sait pas ce que les chiffres représentent. À notre avis, cette affirmation de l’intimé n’a aucun fondement ni crédibilité», avance le Comité.

«Dans un contexte où l’intimé voulait acheter une liste de clients avec des hypothèques chez Desjardins, mais aussi avec de mauvaises dettes, pourquoi un homme d’affaires habile comme l’intimé payerait-il 100 000 $ pour obtenir une liste avec des renseignements sans aucune valeur quant aux dettes personnelles des clients potentiels?», s’interroge-t-il.

Le Comité ne croit également pas qu’il s’agit d’une coïncidence si Mathieu Joncas a vidé le contenu de son ordinateur en juin 2019, soit durant la même période où Desjardins a révélé publiquement le vol de données.

Conflit d’intérêts

La seconde plainte concerne un possible conflit d’intérêts entre son rôle dans une agence de courtage hypothécaire et sa position comme actionnaire dans une compagnie de prêts privés.

Le comité de discipline a notamment jugé que Mathieu Joncas s’était effectivement placé en position de conflit d’intérêts dans deux dossiers. Le courtier a toutefois été acquitté du fait qu’il aurait «négligé ou refusé» de transmettre certains dossiers dans le cadre de cette deuxième plainte.

Lors de son témoignage à l’audience du printemps, la syndique adjointe de l’OACIQ, Julie Pinet, a avancé que Mathieu Joncas avait admis avoir acheté de Jean-Loup Leullier-Masse, autre suspect dans le dossier de vol chez Desjardins, entre «150 000 et 200 000 noms» avec des données confidentielles, comme le solde hypothécaire, le taux hypothécaire et les primes mensuelles d’assurance invalidité et d’assurance vie.

Mathieu Joncas aurait déboursé « 1 $ » pour acheter les 50 000 premiers noms et payé « 40 cents » pour chaque autre nom. La facture totale aurait été entre 90 000$ et 110 000$.

Le suspect a avoué vouloir mettre la main sur des listes de clients avec des prêts hypothécaires provenant de la coopérative «parce que ceux-ci résident souvent en région et que Desjardins ne leur offre pas des taux d’intérêt concurrentiels».

Aucune accusation criminelle n’a encore été déposée dans le dossier du vol de données chez Desjardins.

