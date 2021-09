Affaire Gabby Petito: des textos bizarres à sa mère avant de disparaître

L’influenceuse américaine Gabby Petito, 22 ans, dont la disparition provoque l’émoi depuis quelques jours, a envoyé plusieurs textos à sa mère avant de disparaître, messages qui laissent entrevoir qu’elle aurait subi de la violence conjugale.

Ces informations dévoilées par CNN proviennent d’une demande de mandat de la police de Floride exécutée la semaine dernière, afin d’avoir accès au disque dur externe du couple trouvé dans leur camionnette.

Selon les policiers, il «semblait y avoir de plus en plus de tension entre elle et son copain de 23 ans, Brian Laundrie», peut-on lire dans l'affidavit.

Le 27 août, la mère de Petito a reçu une dernière communication de sa fille, qu'elle a qualifiée de «d’étrange».

Le message disait: «Pouvez-vous aider Stan, je continue de recevoir ses messages vocaux et ses appels manqués.»

Ce texto faisait référence au grand-père de Gabby Petito sous le nom de Stan. À la lecture du message, sa mère craignait que quelque chose n'allait pas.

Le téléphone de Gabby a ensuite été coupé et elle a cessé de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux à propos de son voyage.

Un autre message texte est entré le 30 août. «Pas de service à Yosemite». Toutefois, ses proches doutent que ce soit bien Gabby qui l’ait écrit.

D'autres preuves de tension entre Petito et Laundrie sont également apparues. Un enregistrement audio du 911 dans l'Utah jette un nouvel éclairage sur un incident désormais très médiatisé au cours duquel la police est intervenue auprès du couple le 12 août.

Corps retrouvé, copain au large

Sa dépouille aurait été retrouvée dimanche dans le parc national Grand Teton au Wyoming, mais la police fédérale n’a jamais confirmé son identité. C’est toutefois à cet endroit qu’elle aurait été vue pour la dernière fois avec son copain, Brian Laundrie.

Celui-ci est devenu introuvable depuis près d’une semaine et activement recherché par la police. Les enquêteurs ont notamment ratissé une réserve naturelle de 25 000 acres en Floride.

Lundi, la résidence de ses parents, où il réside, a été perquisitionnée. La voiture du jeune homme a également été emmenée par les enquêteurs.

Les deux étaient en voyage en voiture dans l’Ouest américain et racontaient leur périple sur les réseau sociaux avec le «hashtag» #VanLife. À la fin du mois d’août, leur présence sur les réseaux sociaux s’est abruptement interrompue.

Brian Laundrie est rentré chez lui en Floride le 1er septembre dernier, et ce, sans sa copine. Ce n’est que le 11 septembre que les parents de Gabby ont rapporté sa disparition aux forces de l’ordre.

Laundrie a refusé de parler à la police de l'endroit où se trouvait Petito avant de disparaître. Il n'a pas été inculpé et ni soupçonné d'un crime, ont déclaré les autorités.

Avant de disparaître, Brian Laundrie était chez lui à North Port en Floride depuis environ deux semaines. Sa famille a déclaré aux policiers l’avoir vu pour la dernière fois le 14 septembre.