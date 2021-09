Comment convaincre mon frère de son errance?

Notre famille vit une situation désagréable à cause de la pandémie. Nous sommes trois enfants entre 60 et 65 ans. Notre mère âgée est toujours vivante. J’ai 63 ans et je partage un logement avec elle. Célibataire et sans enfants, je joue pour ainsi dire le rôle d’aidante naturelle.

Mon frère le plus vieux a 65 ans. Il est toujours en couple avec la mère de ses trois enfants. Puis il y a le cadet, 60 ans, qui a passé sa vie à sauter d’une conquête à l’autre sans jamais se fixer plus que quelques années.

Il venait de se mettre en couple quand la pandémie nous est tombée dessus. Il nous en a fait voir des vertes et des pas mûres toute sa vie, mais je dois dire que sa dernière conquête, c’est le jack pot. Cette femme plutôt farfelue qui croit aux extra-terrestres et à un paquet d’autres affaires ésotériques a pour ainsi dire pris mon frère dans ses filets.

Le pire à mes yeux étant la conviction qu’elle a que la pandémie est une invention créée pour contrôler la population. Et conséquence ultime de ses croyances farfelues, elle a réussi à le persuader de refuser le vaccin pour éviter d’être contaminé par le diable. Elle ne peut pas expliquer pourquoi, mais elle affirme que le vaccin leur serait fatal. Vous voyez le genre ?

Ils s’alimentent tous deux aux informations conspirationnistes et ne veulent rien entendre du discours rationnel que je leur tiens. Avec pour conséquence que n’étant pas vaccinés, pour protéger notre mère, je dois leur interdire notre domicile.

Mon frère rue dans les brancards, et ma mère, dépassée par les événements, ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas voir son fils autrement que via Skype depuis 18 mois. Mon frère aîné a complètement coupé les ponts avec lui tant il trouve son discours débile. Mais moi, je refuse d’agir aussi radicalement, tout en essuyant ses injures chaque fois qu’on se branche pour que notre mère puisse le voir et lui parler.

Mon frère aîné et sa femme veulent que je coupe les ponts, mais je répugne à le faire pour protéger la relation que notre mère a avec lui. Ai-je tort ? Comment faire pour qu’il comprenne qu’il ne va nulle part en écoutant les discours fumeux de son amie de cœur ?

Sœur qui veut bien faire

C’est parfait d’aimer bien faire, mais il faut aussi vous faire respecter puisque vous êtes la courroie de transmission de votre mère. Et ça, vous devez le lui dire clairement. Par contre, je partage votre désir de ne pas couper les ponts, car alors vous risquez de l’enfoncer dans son marasme. C’est en gardant un lien, aussi ténu soit-il avec lui, que vous risquez qu’un jour il se réveille.