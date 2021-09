DPJ: hausse des signalements retenus au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les intervenants de la DPJ ont été aux premières loges pour constater les effets du confinement sur leur travail.

En nombre absolu, avec 5 429, le nombre de signalements a diminué de près de 400 entre avril 2020 et mars 2021. Plus du tiers, soient 1866 cas, ont été retenus pour une intervention. C'est une augmentation qui frise les 10 % par rapport à l'année précédente, constate-t-on dans le rapport annuel de l’organisme dévoilé mercredi.

Par contre, que les élèves ont repris le chemin de l'école en mai et en août 2020, la Direction de la protection de la jeunesse a constaté une hausse des signalements.

«Avec la fermeture des écoles, des garderies et des loisirs, les enfants ne pouvaient pas vraiment se confier, a expliqué la directrice de la DPJ du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Caroline Gaudreault. On s'est retrouvé avec une détérioration des cas, surtout que les services n'avaient pas été dispensés depuis longtemps.»

La plupart des interventions concernent des enfants de 6 à 12 ans pour de la négligence, des sévices ou des abus psychologiques qui compromettent le développement des jeunes victimes. Les interventions qui se sont souvent déroulées dans un contexte rendu plus lourd par le confinement.

«C'est déjà un travail qui est demandant, alors ajouter le contexte de la violence verbale», a précisé la directrice.

L'organisme estime encore répondre à la demande dans des délais raisonnables, mais avoue que du personnel supplémentaire serait bienvenu.

«On n'a pas de grosses listes d'attente comme ailleurs, a avancé Mme Gaudreault. On réussit à répondre aux demandes en étant ingénieux. Et bientôt, on va ouvrir 23 postes, ce qui va nous aider.»

La DPJ est toujours à la recherche de familles d'accueil, malgré l'appel lancé l'an dernier.