GOSSELIN, Viateur



À son domicile, le 11 septembre 2021, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Viateur Gosselin, époux de feu madame Gilberte Béland, fils de de feu Joseph Gosselin et de feu Clarida Plante. Il demeurait à Saint-Lazare-de-Bellechasse.de 14h à 15h45.et de là, au cimetière paroissial.Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Ghislaine Métivier), Hélène (Harold Dorval), Martin (Gaétane Fournier), Gilles (Réjeanne Cliche), Sylvain (Denise Rhéaume), feu Simon (France Couture), Yvan (Manon Simms) et Line (Denis Couture); ses 23 petits-enfants et ses 11 arrière-petits-enfants. Il était le frère de: feu Léopold (feu Antonia Aubin), feu Albert (feu Rita Guénette), feu Alphonse (feu Adrienne Laliberté), feu Joseph (feu Rollande Beaudoin), feu Aurèle (feu Jeannine Asselin), feu Eva (feu Philippe Asselin), feu Gertrude (feu Rosaire Trahan), feu Délia (feu Adélard Girard), feu Rodrigue (Lucienne Gosselin) et Rose-Aimée (Hervé Boutin). De la famille Béland, il était le beau-frère de: feu Jeannette (feu Robert Morin), Léo (Rollande Pouliot), Jacqueline (Réal Cameron), feu Aline, Ernest (Marthe Fortier), Yvon (Gisèle Cameron), feu Lucille (feu Marcel Francoeur), feu Gisèle (feu Paul-Emile Couture), Raymond (Aline Couture), Jean-Claude et Diane (Pierre Ruel). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial au Dre Amélie Charrette Martineau pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Paroisse Sacré-Coeur-de-Jésus-en-Bellechasse Communauté Saint-Lazare) 116-D de la Fabrique, Saint-Lazare (Québec), G0R 3J0. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire: