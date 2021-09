Le candidat bloquiste René Villemure remporte la circonscription de Trois-Rivières, devant l’ancien maire de la ville Yves Lévesque, qui représentait le PCC.

C’est finalement le Bloc québécois qui est sorti vainqueur de la bataille de Trois-Rivières. Le suspens aura duré jusqu’à mercredi en fin de journée et c’est l’éthicien René Villemure qui a remporté la circonscription avec 93 voix de plus que l’ancien maire et conservateur Yves Levesque.

Ce sont plus de 2600 bulletins de vote qui ont été comptabilisés dans la journée.

René Villemure termine donc la course avec 17 120 votes, ce qui correspond à 29,5% des suffrages, Yves Lévesque suit avec 29,4% tandis que le libéral Martin Francoeur remporte 28,6%. Une maigre 560 voix séparent la troisième de la première position.

Une annonce que le nouveau député de Trois-Rivières attendait depuis lundi. «On est envahis par toutes sortes d’émotions. C’est quelque chose de gros. On a travaillé des mois pour ça et je remercie les citoyens de Trois-Rivières de m’accorder ce mandat».

On attend toujours les résultats pour la circonscription de Brome-Missisquoi, alors que le dépouillemnt des votes tarde.