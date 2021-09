Le Grand McDon

C’est le retour du Grand McDon aujourd’hui dans tous les restaurants McDonald’s au Canada avec comme objectif d’amasser plus de 6,6 millions de dollars pour soutenir les familles d’enfants malades de partout au pays. Encore une fois, les franchisés McDonald’s de partout au pays se sont engagés à appuyer l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) et des organismes de bienfaisance pour les enfants lors du Grand McDon 2021. Pour la première fois, une partie de la vente de tous les produits au menu sera versée à l’OMRM à travers le pays. Au Québec, uniquement en 2019, plus de 2500 familles, comme la famille Gauthier de Matane (photo), ont reçu l’aide de l’OMRM et ont profité des programmes offerts par le Manoir. Sophia Gauthier est née prématurément en juillet 2016 et a dû passer les trois premiers mois de sa vie au Centre mère-enfant du CHUL à Québec aux côtés de ses parents Luc et Cindy qui avaient été soulagés d’apprendre qu’ils pouvaient loger, tout au long des traitements de leur fille, au Manoir Ronald McDonald de Québec, évitant les aller-retour Québec-Matane en demeurant auprès de Sophia. Sur la photo, la famille Gauthier de Matane aujourd’hui.

Tout un RAID !

Le 10e RAID Banque Nationale, présenté par Sport Olympe le 11 septembre dernier au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Lévis (FHDL), a permis d’amasser 131 760 $. Cette somme considérable aura un impact direct pour augmenter significativement le nombre de chirurgies réalisées sur le territoire de Lévis, principalement en achetant des équipements à l’Hôtel-Dieu de Lévis et au Centre Paul-Gilbert. Sur la photo, de gauche à droite : Julie-Suzanne Doyon, présidente du conseil d’administration (FHDL) ; Patrick Lemelin, vice-président, Services aux entreprises Agriculture-Agroalimentaire-Banque Nationale et coprésident d’honneur ; Vincent Boilard, directeur Sport Olympe et coprésident d’honneur, ainsi que Catherine Gauthier, directrice Planificateurs financiers, Région de Québec-Est Banque Nationale et présidente du comité organisateur, sont entourés des ambassadeurs de ce 10e RAID.

La vitrine

La Fondation du CHU de Québec a dévoilé récemment les détails de La vitrine, un espace d’achats virtuel ouvert à tous. Cette nouvelle plateforme sécuritaire permet, en quelques clics, d’appuyer la cause de la santé tout en se faisant plaisir. La vitrine regroupe une grande variété de produits et de services proposés par les partenaires commerciaux de la Fondation, notamment dans les domaines de l’hébergement, de l’alimentation, de la maison et plus encore, tout cela à des prix avantageux. En constante évolution, La vitrine proposera aussi, d’ici quelques semaines, des œuvres d’art, des produits de la Fondation et la possibilité de se procurer un billet pour sa loterie Heureux gagnants 2022. Les équipes des cinq hôpitaux du CHU de Québec–Université Laval ainsi que du Centre de recherche (CRCHU) bénéficieront des profits générés par La vitrine : fondationduchudequebec.org/lavitrine.

En souvenir

Le 22 septembre 1986. Le lanceur des Dodgers de Los Angeles, Fernando Valenzuela (photo), devient le premier Mexicain à remporter 20 victoires. Il terminera la saison 1986 avec 21 gains et 11 défaites et une moyenne de points mérités de 3,14.

Anniversaires

Béatrice Martin (photo), Cœur de pirate, auteure-compositrice-interprète et pianiste québécoise, 32 ans... Adonis Stevenson, boxeur canado-haïtien, 44 ans... Julie Bélanger, animatrice radio et télé (Ça finit bien la semaine), 47 ans... Maxime Jean, alpiniste de Québec qui a vaincu l’Everest en 2004, 53 ans... Normand D’Amour, comédien et acteur québécois, 59 ans... Diane Lemieux, PDG de la Commission de la construction du Québec (CCQ), 60 ans... Andrea Bocelli, ténor italien, 63 ans.

Disparus

Le 22 septembre 2020 : Me Christine Gosselin (photo), 54 ans, juge à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale... 2019 : J. Michael Mendel, 54 ans, producteur de télévision américain (Les Simpson et Rick et Morty)... 2017 : Gérard Haché, 92 ans, homme d’affaires et philanthrope du Nouveau-Brunswick... 2015 : Yogi Berra, 90 ans, ancien receveur étoile des Yankees de New York, et instructeur et gérant pour les Yankees, les Mets et les Astros... 2014 : Skip E. Lowe, animateur de talk-show américain... 2009 : Lucie Lavoie Latulippe, 94 ans, épouse de feu Philippe Latulippe, vétéran et marathonien... 2007 : Marcel Marceau, 84 ans, célèbre mime français... 2007 : Edmund Rossy, 79 ans, cofondateur des chaînes de magasins Rossy et Dollarama... 1996 : Ludmilla Chiriaeff, 72 ans, fondatrice de la compagnie et de l’Académie des Grands Ballets canadiens.