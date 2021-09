Le passeport vaccinal entre en vigueur en Ontario

Le passeport vaccinal est entré en vigueur mercredi en Ontario, journée où la province a rapporté 463 infections supplémentaires liées à la maladie à coronavirus ainsi que sept décès.

• À lire aussi: COVID-19 au Québec: 683 nouveaux cas et 5 décès de plus

Il s’agit du plus bas niveau de cas quotidiens en un peu plus d’un mois. Des 463 Ontariens ayant contracté la COVID-19, 332 personnes n’étaient pas adéquatement vaccinées et 131 avaient reçu leurs deux doses.

Les hospitalisations ont diminué (299, -31), mais il y a augmentation aux soins intensifs ontariens (187, +8).

En point de presse, le premier ministre Doug Ford, qui s’était montré hésitant au départ à imiter le Québec et son passeport vaccinal, a dit qu’il est au fait que cette mesure ne fait pas l’unanimité. Il a parlé d’une mesure temporaire.

«Je sais que cela peut être difficile pour certains, mais nous devons à nos entreprises de faire tout notre possible pour éviter les confinements», a-t-il dit.

«Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer à nouveau ou de voir une augmentation soudaine des cas comme nous le voyons dans d'autres endroits du pays», a ajouté le chef conservateur, faisant référence à l’Alberta.

Doug Ford a de plus indiqué que les candidats conservateurs devront être vaccinés avant les élections provinciales de 2022, qui doivent avoir lieu au plus tard le 2 juin prochain.

Au Québec, on a ajouté mercredi 683 infections et cinq décès supplémentaires. Les hospitalisations ont progressé (280, +6), notamment aux soins intensifs (91, +5).

Moins de 10 000 Québécois ont retroussé une manche, la veille, dont 6185 pour recevoir une deuxième dose de vaccin.

Soulignons enfin que la Nouvelle-Écosse a évoqué 19 malades de plus, mercredi.

La situation au Canada: