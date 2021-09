Les Canadiens passent plus de 22 ans de leur vie en ligne

Le monde virtuel a modifié notre existence et nos interactions davantage qu’on pourrait le croire. Non seulement consacre-t-on beaucoup de temps à naviguer sur internet, mais on y passerait jusqu’au quart de sa vie.

C’est ce que montre une étude de NordVPN, basée sur un sondage, qui révèle que les Canadiens passent jusqu’à 22 ans, deux mois et 12 jours en ligne au cours de leur vie! Avec une espérance de vie au pays de 82 ans, on parle ainsi du quart d’une vie qui se déroule en mode virtuel, comme quoi nos vies ont bien changé au cours des deux dernières décennies.

Selon les données du sondage, l’heure moyenne à laquelle les Canadiens se branchent est 8 h 47 et ils se déconnectent en moyenne à 21 h 22.

Ainsi, au cours d’une semaine type, les internautes consacrent plus de 49 heures à surfer sur le web, soit plus de deux jours par semaine ou 104 jours par année.

Sur les 49 heures par semaine dévolues à internet, 14 sont liées au travail et les 35 autres à diverses activités.

Parmi ces activités, il y a du visionnement de films et de séries sur des plateformes comme Netflix ou Club illico (plus de huit heures), de la navigation sur les médias sociaux comme Facebook ou Twitter (plus de six heures), du visionnement de vidéos notamment sur YouTube (un peu moins de six heures), de l’écoute de musique (plus de quatre heures), du temps pour faire des recherches (deux heures), du temps pour jouer à des jeux (deux heures) et du temps pour les tâches personnelles comme aller sur son compte de banque (deux heures).

«La plupart d'entre nous cherchent à faciliter et à enrichir notre vie quotidienne avec un tas de diverses plateformes et services en ligne. Cependant, presque personne ne pense à leur sécurité en ligne et à la confidentialité des données fournies aux applications et aux sites web. Les longues heures passées sur internet ne font que signaler le risque accru de devenir une autre victime de cybercriminels – les circonstances mondiales actuelles les rendent encore plus actifs», a dit Daniel Markuson, expert en confidentialité numérique chez NordVPN.

Temps passé en ligne par les Canadiens au cours d’une semaine type: