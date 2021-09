Les golfeurs en vedette chez le Rouge et Or

Florence Leduc et Alexis Leray sont plus que dans une bonne passe sur les allées de golf ces derniers temps, ils sont simplement en feu puisque les deux golfeurs viennent de remporter deux tournois consécutifs. Une première sur le circuit universitaire. La performance fut suffisante pour se mériter les étoiles de la semaine du Québec/RSEQ.

Les deux athlètes ont tout d’abord remporté le tournoi Omnium Laval en début de semaine avant de voler la vedette six jours plus tard sur les allées du club de golf Royal Laurentien lors de l’Omnium UQO.

Pour l’étudiante en aménagement et environnements forestiers, il semble qu’elle ne peut tout simplement rien rater actuellement après avoir remis une carte de 68 lors du dernier tournoi. Sa carte de trois coups en dessous de la normale est la meilleure de l’histoire du programme Rouge et Or.

«Mon jeu est très solide en ce moment et j’ai beaucoup de plaisir à jouer! J’ai commis quelques petites erreurs et je sens que je peux encore faire mieux dans les prochains tournois», mentionne la golfeuse qui en est à sa troisième saison dans le programme.

Même son entraîneur Kevin Bergeron abonde dans le même sens. «Florence joue vraiment bien, en fait, elle joue le meilleur golf de l’histoire de l’équipe féminine de golf Rouge et Or ! Elle ne rate pratiquement aucun vert tellement ses coups de fer sont excellents actuellement.»

Une recrue surprenante

La régularité que démontre Alexis Leray à sa première saison est spectaculaire. Le golfeur est le seul à avoir remis une carte sans aucun boguey samedi dernier pour un impressionnant total de 65, soit six coups sous la normale. Il a atteint le vert en régulation 17 fois pour remporter le tournoi par un seul coup.

Photo Courtoisie, Rouge et Or

«Je me sens vraiment bien actuellement, tous les aspects de mon jeu sont à point. Honnêtement, j’étais un peu stressé de faire mes débuts avec le Rouge et Or et ça paraissait lors de mes premiers trous lundi. Le déclic s’est fait au sixième trou lundi à Cap-Rouge. J’ai réussi un long roulé pour l’oiselet et depuis ce temps, je m’amuse vraiment sur le terrain.»

Son entraîneur Mathieu Paradis avait également de la difficulté à trouver une défaillance dans son jeu.

«Alexis ne fait pratiquement aucune erreur. Ses coups de départ et son jeu dans les allées sont tout simplement sans faille actuellement.»

Les deux golfeurs reprendront le collier ce dimanche au club de golf de Cowansville dans le cadre de l’Omnium ETS en espérant un troisième sacre consécutif.