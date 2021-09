Lightning: «On veut vraiment remporter une troisième coupe», dit BriseBois

Le Lightning de Tampa Bay a beau avoir remporté les grands honneurs lors des deux dernières années, l'équipe a toujours soif de victoires.

C'est ce que le directeur général, Julien BriseBois, a déclaré lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi.

Le Québécois estime que sa formation peut encore compter sur les éléments nécessaires pour avoir du succès.

«C'est certain que pour gagner, ça prend une grande équipe et pour avoir une grande équipe, ça prend des grands joueurs. On a encore Andrei Vasilevskiy devant le filet. Dans nos défenseurs, il y a Victor Hedman, Mikhail Sergachev, Erik Cernak et Ryan McDonagh. À l'attaque, on a Brayden Point, Anthony Cirelli, Nikita Kucherov, Steven Stamkos, Ondrej Palat et Alex Killorn dans notre top six. J'aime encore l'équipe qu'on a. Nos joueurs sont excités. On veut vraiment remporter une troisième coupe. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça.»

Même si le Lightning a perdu des rouages importants en Yanni Gourde, Blake Coleman et Barclay Goodrow, BriseBois croit avoir déniché de bons joueurs pour les remplacer. Il a tenu à louanger un certain Corey Perry.

«Je pense qu'on a une très bonne équipe avec de très bons joueurs. Et on a été en mesure d'ajouter Corey Perry à ce groupe. Avec son expérience et son leadership, c'est très difficile de jouer contre. On le sait, on a joué contre lors des deux dernières finales. C'est un joueur très efficace.»

Sur le plan personnel, le directeur général est toujours sur un nuage après les deux conquêtes, mais il est prêt à se remettre au travail. Il dit vouloir ajouter de nouveaux souvenirs à sa collection.

«Quand on remporte la coupe Stanley, on passe un bel été! L'été a été formidable et mémorable. Le fait de pouvoir rapporter la coupe à Montréal a été un super beau moment. On a pu prendre de très belles photos avec les amis et les membres de la famille. Notre camp d'entraînement commence et je suis très content du travail qu'on a fait. C'était certain qu'on allait perdre des joueurs, mais avec les acquisitions qu'on a pu faire, je suis confiant qu'on aura encore une équipe compétitive.»

Voyez l'entrevue de Julien BriseBois avec Jean-Charles Lajoie dans la vidéo ci-dessus.